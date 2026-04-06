В регионе объявлен І уровень опасности – желтый. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Какую погоду прогнозируют на Львовщине?

По прогнозам метеорологов, 6 апреля на территории Львовская область утром и днем ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью 17 – 22 метров в секунду.

Также местами возможны грозы, которые будут сопровождаться резкими изменениями погодных условий. Такие явления могут создавать дополнительную опасность как для людей, так и для объектов инфраструктуры.

Во Львове погодные условия будут аналогично сложными. Утром и днем в городе прогнозируются сильные порывы ветра до 22 метров в секунду, а также грозы.

Из-за этого возможны кратковременные осложнения движения транспорта и повышенный риск аварийных ситуаций.

Как обезопасить себя во время непогоды?

Объявленный I уровень опасности свидетельствует о потенциально опасных погодных условиях. Это означает, что сильный ветер и грозы могут приводить к падению деревьев и веток, повреждения рекламных конструкций и линий электропередач, а также к локальным перебоям в работе коммунальных служб. Также возможны осложнения для водителей и пешеходов из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра.

Специалисты призывают жителей Львова и области быть максимально осторожными. Во время непогоды следует избегать пребывания вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, а также не оставлять транспортные средства под потенциально опасными объектами.

Рекомендуется ограничить передвижение без необходимости, закрыть окна в домах и убрать с балконов предметы, которые может сорвать ветер.

Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала

