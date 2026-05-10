Температура буде переважно до 22 градусів тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні?

В Україні 11 травня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Помірні дощі очікуються вночі у південних та центральних областях, а вдень місцями значні опади та грози прогнозують на Закарпатті й у Карпатах. Водночас у більшості західних областей, а також на Житомирщині, Вінниччині та вдень на Київщині істотних опадів не передбачається.

Вітер переважно буде північно-західного напрямку, а на заході країни – південно-західного, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині становитиме від 4 до 9 градусів тепла. На решті території України вночі прогнозують від 8 до 13 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 17 – 22 градусів тепла.

Що синоптики прогнозують для столиці?

На території Київської області та у столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. У нічний час синоптики прогнозують дощ, проте вдень опади припиняться.

У Київській області температура повітря вночі становитиме 8 – 13 градусів тепла, вдень – 17 – 22 градуси тепла. У Києві вночі очікується 8 – 10 градусів тепла, а вдень – 18 – 20 градусів тепла.

Якою буде погода у великих містах України?

Київ +18...+20;

Ужгород +21...+23;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +20...+22;

Тернопіль +20...+22;

Чернівці +20...+22;

Хмельницький +20...+22;

Луцьк +19...+21;

Рівне +19...+21;

Житомир +18...+20;

Вінниця +17...+19;

Одеса +19...+21;

Миколаїв +19...+21;

Херсон +19...+21;

Сімферополь +19...+21;

Кропивницький +19...+21;

Черкаси +19...+21;

Чернігів +19...+21;

Суми +19...+21;

Полтава +19...+21;

Дніпро +19...+21;

Запоріжжя +18...+20;

Донецьк +15...+17;

Луганськ +17...+19;

Харків +19...+21.



Погода в Україні 11 травня / Карта Укргідрометцентру

До слова. Синоптики попереджають, що на Львівщині будуть складні погодні умови. Прогнозують грози з градом, сильний вітер до 20 метрів за секунду і температура вдень до 25 градусів тепла.

Якою буде погода найближчим часом в Україні?

Синоптики прогнозують, що до 12 травня в Україні переважатиме волога та нестійка погода з дощами та грозами. Опади різної інтенсивності очікуються в центральних областях, на Київщині, Сумщині, а також у Карпатах.

Причиною такої погоди є циклонічна діяльність над Атлантикою, яка впливає на формування хмарних мас і приносить вологе повітря на територію країни. Попри дощі, температурний фон залишатиметься в межах кліматичної норми для травня.

У нічний час температура повітря коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень – від 13 до 26 градусів тепла. Найбільша добова амплітуда температури очікується 11 – 12 травня, коли різниця між нічними та денними показниками буде найбільш відчутною.

Подекуди можливі короткі періоди прояснень і сонячної погоди, однак загалом атмосферні умови залишатимуться нестабільними протягом усього періоду.