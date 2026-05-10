Чи буде різка зміна погоди?

За даними фахівців, по території країни протягом 10 – 12 травня подекуди випадуть помірні дощами, які місцями можуть супроводжуватися грозами. Водночас у деяких регіонах подібні опади будуть великої інтенсивності.

Згідно з оприлюдненою інформацією, значні дощі прогнозують 10 травня у центральних, Київській та Сумській областях та 12 травня у Карпатах. Утім, у частині областей все ж переважатиме погода без відчутних опадів.

Лише 10 травня на крайньому заході, сході та південному сході країни, 11 травня в більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях без опадів,

– ідеться у повідомленні.

Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вже вдень вона становитиме в межах від 13 до 18 градусів тепла. Натомість місцями буде тепліше – до 26 градусів тепла пригріє на сході та південному сході.



Погода на 10 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Вже 11 і 12 травня добова амплітуда температури зросте, тобто різниця між нічними і денними показниками стане відчутнішою. Вночі синоптики прогнозують від 5 до 12 градусів тепла, вдень очікується від 17 до 22 градусів тепла.



Погода на 11 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру



Погода на 12 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Про що попереджали синоптики?

Укргідрометцентр попереджав, що з 10 до 11 травня в більшості областей утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Винятком стануть Крим, Волинська, Одеська, Миколаївська та Закарпатська області.

Зокрема, 11 травня до них доєднаються Запорізька, Кіровоградська, а також Дніпропетровська області. Тож в усіх вищезгаданих регіонах погодні умови будуть менш сприятливими для виникнення можливих загорянь.

Яку погоду чекати в Україні?

Синоптик Віталій Постригань повідомляв, що найближчим часом в Україні зберігатимуться прохолодні та вологі погодні умови через надходження нових циклонів. За його словами, можливі опади у вигляді дощу і грози.

Загалом, як раніше повідомляли синоптики, у більшості областей України очікуються короткочасні дощі з грозами. Водночас стовпчики термометрів опустяться на щонайменше кілька градусів, за винятком деяких регіонів.

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що до кінця поточного тижня, тобто ще на вихідних у західних, Сумській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях можливі грози, які супроводжуватимуться шквалами.