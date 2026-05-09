Таку інформацію оприлюднив керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань у фейсбуці.

Дивіться також Відчутно похолоднішає, зливи і грози накриють низку областей: прогноз погоди на 10 травня

Як зміниться погода в Україні?

Синоптик попередив про погіршення погоди, зокрема у Черкаській області, через вплив циклону, який сформувався на тлі активної атлантичної циркуляції. Атмосферні фронти принесуть дощі різної інтенсивності.

Подекуди вони супроводжуватимуться грозами. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, удень буде від 15 до 20 градусів тепла. Відчуття прохолоди посилюватиме вітер північних напрямків.

Крім вищезгаданого, Віталій Постригань, посилаючись на попередні прогнози, повідомляє, що циклонічна діяльність збережеться у наступного тижня, через що знову ж таки випадатимуть дощі різної інтенсивності.

Попри це, за його словами, подекуди можливі короткі періоди із сонячною погодою. Він додав, що температура повітря залишатиметься в межах кліматичної норми травня, сильної спеки найближчим часом не буде.

Для травня дощі – це природна інвестиція в літо: чим кращий запас вологи навесні, тим легше природа переносить спеку в червні-липні. Отже – парасольки і дощовики тримаємо напоготові,

– пояснив він.

Яка причина таких змін?

В інтерв'ю "Телеграфу" синоптик вже пояснював, що погодні умови в Україні починає визначати циклон "Anne", який поступово охоплює територію країни. Його атмосферні фронти вже принесли опади у вигляді дощу.

Також, за словами фахівця, це стало причиною зниження температури повітря у західні регіонах. Він пояснив, що до цього в Україні було тепло через сильний антициклон, але наразі він зміщується на південних схід.

Довідково. Антициклоном називають область підвищеного атмосферного тиску, яка здебільшого приносить стабільну та суху погоду. Коли над територією країни панує антициклон, опадів та хмар стає менше.

На що варто звернути увагу?

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що уночі 10 та 11 травня на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі зниження температур до заморозків 0 – 2 градусів, оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що до кінця поточного тижня погода на території України буде мінливою через проходження атмосферних фронтів. Через це подекуди випадуть дощі, місцями значні, і будуть грози.

Також прогноз синоптика свідчить про зниження температурних значень у деяких областях, зокрема західних та північних. Причиною стане надходження прохолодного повітря. Натомість у східній частині буде спекотно.