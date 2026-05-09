Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Наскільки буде холодно?

Синоптики попередили жителів Львівщини, що 10 та 11 травня у нічні години по регіону вдарять заморозки. Температура на поверхні ґрунту, а місцями й у повітрі, опуститься до 0 – -2 градусів.

У самому Львові на ці ночі також прогнозують заморозок. Фахівці попередили, що на поверхні ґрунту він буде такий же – від 0 до -2 градусів.

Через небезпечні метеорологічні явища по всьому регіону оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Яку погоду чекати незабаром?

Синоптики прогнозували, що у неділю, 10 травня, по всій території України пройдуть дощі. Значними вони будуть у північних, центральних та південних областях. Подекуди можливі шквали. Водночас грози очікуються у західних регіонах, а також у Сумській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснила у коментарі 24 Каналу, що незначне зниження температури на вихідних пов'язане із проходженням атмосферного фронту та збільшенням хмарності місцями.

За її словами, нещодавню температуру повітря до +28 градусів замінить незначне зниження показників. Стовпчики термометрів сягнуть +20 – +25 градусів.