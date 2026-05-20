Попри це, у частині країни уже очікується спека до +30. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 21 травня?

У четвер буде хмарно з проясненнями.

Нестійку погоду в Україні продовжуватиме зумовлювати поле зниженого тиску від циклонічності з півдня та південного сходу.

Вночі атмосферний фронт спричинить у західних, південних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях дощі.

Вдень опади посиляться через посилення конвекції. Тож помірні дощі з грозами очікуються усюди, крім північного сходу, а у південно-західній частині країни – місцями значні дощі, град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

До слова, синоптик Віталій Постригань розповів, що масштабна циклонічна система порушила звичне для цього періоду надходження сухого й розпеченого повітря з району Каспію, тож багато українських регіонів накривають зливи.

Вітер цього дня буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Нарешті, дочекалися літнього тепла у більшості областей, лише в західних буде дещо свіжіше,

– зазначили синоптики.

Так, температура вночі становитиме +12 – +17, вдень +23 – +28. На сході країни буде справжня спека – до +31.

Пам'ятайте! У спеку особливо уважними треба бути дітям, людям похилого віку та тим, хто має захворювання серцево-судинної та дихальної системи. Варто одягати головні убори, пити більше води, обирати світлий, вільний та зручний одяг з натуральних тканин. Також краще уникнути перебування на вулиці з 12:00 до 16:00.

Прохолода збережеться лише у західних областях: вночі +8 – +13, вдень +18 – +23.

Зверніть увагу, що синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні на 21 травня.



Через грози, град та шквали вдень у південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.



Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Дощі, грози та шквали в Україні 21 травня / Фото Укргідрометцентру

Температура повітря в найбільших містах

Київ +25...+27;

Ужгород +21...+23;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +20...+22;

Тернопіль +20...+22;

Чернівці +20...+22;

Хмельницький +21...+23;

Луцьк +21...+23;

Рівне +21...+23;

Житомир +22...+24;

Вінниця +22...+24;

Одеса +21...+23;

Миколаїв +22...+24;

Херсон +25...+27;

Сімферополь +21...+23;

Кропивницький +25...+27;

Черкаси +25...+27;

Чернігів +25...+27;

Суми +27...+29;

Полтава +27...+29;

Дніпро +27...+29;

Запоріжжя +25...+27;

Донецьк +27...+29;

Луганськ +28...+30;

Харків +28...+30.

Прогноз погоди на 21 травня / Мапа Укргідрометцентру

Негода в Україні: останні новини

19 травня Києвом пройшлася травнева негода. Кияни ділилися кадрами зливи, шалених блискавок та апокаліптичних хмар над столицею.

А 17 травня потужна злива накрила Дніпро. Були масштабні підтоплення, вулиці перетворилися на річки.

16 травня злива накрила західні області, а ще там випав град, який подекуди збирали жменями. Також на Закарпатті того дня блискавка влучила у будинок, виникла пожежа.

Якою буде погода найближчим часом?

В Україні невдовзі очікується поступове підвищення температури. За словами начальника Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталія Постриганя, метеорологічне літо у нашій країні приходить після стійкого переходу температур через межу +15. Першими естафету наприкінці першої декади травня приймають Закарпатська, Одеська, Херсонська і Миколаївська області, згодом тенденція поширюється у крайніх західних областях – 25 – 30 травня.

А нестійка погода з періодами короткочасних дощів в більшості областей збережеться ще до 25 травня, зазначив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Влітку в Україні погода буде комфортною, хоча подекуди й доволі спекотною, вважає метеорологиня Віра Балабух. Водночас в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу Наталія Птуха наголошувала, що погодні процеси в Україні можуть відрізнятися від глобальних континентальних.