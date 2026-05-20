У більшості регіонів оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У яких областях прогнозують негоду?

У Львівській області та Львові до кінця доби 20 травня, а також вранці та вдень 21 травня прогнозують грози, град і шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Через небезпечні метеорологічні явища в регіоні оголосили жовтий рівень небезпечності.

На Хмельниччині протягом 20 травня очікуються грози та посилення вітру до 15 – 20 метрів за секунду. В області також діє І рівень небезпечності.

У Вінницькій області 21 травня прогнозують хмарну погоду з проясненнями, короткочасні дощі та грози. Вдень місцями можливі значні опади, град і шквали до 20 метрів за секунду.

Температура повітря в області вдень сягатиме 20 – 25 градусів тепла.

В Івано-Франківській області синоптики прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. Також очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

У гірських районах температура повітря протягом доби становитиме 8 – 13 градусів тепла.

У Житомирській області 21 травня прогнозують грози, а в окремих районах – град та шквали до 20 метрів за секунду.

У Черкаській області та Черкасах очікуються грози, місцями сильний вітер до 17 – 22 метрів за секунду та град розміром 6 – 10 міліметрів. В регіоні також оголосили жовтий рівень небезпечності.

На Рівненщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі та грози. Вдень місцями можливий слабкий град, а пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

У Чернівецькій області вдень 21 травня та вночі 22 травня очікуються значні дощі, грози та погіршення погодних умов.

Синоптики попереджають, що за менш ніж 12 годин може випасти до 29 міліметрів опадів.

Чим небезпечна така негода і як уберегтися?

Сильні грози та шквали можуть спричинити падіння дерев, пошкодження ліній електропередач і ускладнення руху транспорту. Під час граду існує ризик пошкодження автомобілів, дахів будинків та сільськогосподарських культур.

Рятувальники рекомендують уникати перебування поблизу старих дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач. Водіям радять знижувати швидкість на дорогах та не паркувати автомобілі під деревами.

Під час грози не варто перебувати на відкритій місцевості, поблизу водойм або користуватися металевими предметами. У разі сильного вітру необхідно щільно зачинити вікна та прибрати з балконів предмети, які може зірвати шквал.

Синоптики закликають жителів регіонів стежити за оперативними повідомленнями про погіршення погодних умов та бути особливо обережними у другій половині дня 21 травня.

Якої погоди очікувати найближчими днями?

Наприкінці травня в Україні очікується незначне зниження температури повітря. За попередніми прогнозами синоптиків, температура може опуститися на 3 – 5 градусів.

За словами Наталії Голені, суттєвого похолодання в Україні не прогнозують, а зміни температури насамперед стосуватимуться нічного часу доби. Метеорологиня пояснила, що наразі спостерігається лише тенденція до зниження температурних показників.

Водночас більш точний прогноз синоптики зможуть надати ближче до відповідних дат. У разі змін погодних умов або появи нових метеоданих прогноз ще можуть оновити.

Наразі ж в Україні продовжує утримуватися тепла весняна погода з періодичними дощами та грозами у деяких регіонах.