Таку інформацію повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня у коментарі УНІАН.

Як зміняться температури в Україні?

Метеорологиня повідомила, що наступного тижня, тобто наприкінці травня, очікується зниження температурних значень на щонайменше кілька градусів. Утім, суттєвого похолодання не буде, такі зміни прогнозують лише вночі.

Якщо говорити про наступний тиждень, – є тенденція до того, що буде зниження температури. Поки що – на 3 – 5 градусів,

– сказала Наталія Голеня.

За словами експертки, більш точно спрогнозувати ситуацію вдасться з наближенням до відповідних дат, тому зауважимо, що у разі додаткової інформації з цього приводу синоптики оновлюватимуть необхідні дані вже надалі.

На що варто звернути увагу?

Керівник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань нещодавно у фейсбуці зауважував, що однією з особливостей цього тижня також можуть стати нічні грози, які матимуть локальний характер.

Накопичення тепла та вологи в атмосфері створюватиме умови для розвитку потужної конвекції уночі, і грозові осередки розвиватимуться досить швидко. Погодні умови можуть змінюватися швидко навіть у межах однієї області.

В одній частині області може бути тихо й сухо, а неподалік буде злива і гримітиме. Тож, при гуркотінні грому намагайтеся зберігати спокій. Проте, не нехтуємо сигналами повітряних тривог,

– ідеться у повідомленні.

Якою буде погода найближчим часом?

Нещодавно синоптики попереджали, що до кінця доби 20 травня у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Івано-Франківській, Житомирській, Черкаській областях, а також у Києві пройдуть грози, дощі та шквальний вітер.

До речі, погода залишається нестійкою, бо атмосфера ще не перейшла на типовий для літа режим. На погодні умови й надалі суттєво впливають циклони, тоді як улітку зазвичай переважають антициклони і стабільні умови.

Загалом протягом найближчої доби в Україні буде хмарно з проясненнями, у частині областей прогнозують помірні дощі, натомість у низці регіонів навіть очікуються зливи. Також подекуди погодні умови будуть спекотними.