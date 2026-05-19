Про це розповів начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу".

Коли буде метеорологічне літо?

Він констатував, що зазвичай метеорологічне літо настає після стійкого переходу температур через позначку +15 градусів – спершу наприкінці першої декади травня в Закарпатській, Одеській, Херсонській і Миколаївській областях.

У крайніх західних областях літо приходить пізніше – у період 25 – 30 травня, а на Черкащині – 15 травня. У цьому році літній режим встановиться саме у цей період,

– розповів фахівець.

Чому зараз нестабільна погода?

Синоптик також пояснив, що атмосферні процеси над територією України ще не перейшли на типовий для літа режим. Саме тому погода в країні і досі залишається нестійкою, зі змінами температури та періодичними опадами.

За його словами, у літній період здебільшого домінують антициклони, а переміщення повітряних мас стає менш інтенсивним. За таких умов погода частіше стабільна, поки зараз ще є суттєвий вплив циклонічної активності.

Він додав, що Західна Європа нині перебуває під впливом прохолодного атлантичного повітря, водночас в Україні погодні умови визначають циклони з південних морів, які приноситимуть вологіше і тепліше повітря.

Віталій Постригань зауважив, що травневі дощі мають важливе значення для сільського господарства, оскільки поповнюють запаси вологи в ґрунті в період активного росту озимих культур, що сприяє майбутньому врожаю.

Окрім того, рясні опади відіграють суттєву протипожежну роль, знижуючи ризики виникнення та поширення лісових пожеж,

– наголосив фахівець.

Яка погода охопить Україну?

Раніше повідомляли, що орієнтовно до 20 травня подекуди переважатиме суха погода, проте місцями можливі короткочасні дощі та грози. Натомість температури зростуть, у деяких областях буде 21 – 27 градусів тепла.

Загалом температурні значення найближчим часом визначатимуться саме ситуацією з хмарністю. Холодніше повітря поступово залишатиме територію України, поступаючись місцем більш теплим повітряним масам.

Укргідрометцентр також підтверджував інформацію про те, що початок нового тижня принесе підвищення температурних показників. Водночас опади здебільшого ще утримаються на території більшості регіонів.