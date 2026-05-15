Таку інформацію розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі УНІАН.

Коли нарешті пригріє в Україні?

Іван Семиліт розповів, що починаючи з понеділка, тобто орієнтовно 18 – 19 травня в Україні очікується відчутне потепління. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла, удень – від 21 до 27 градусів тепла.

Дещо прохолодніше буде у західній частині країни. Там денні максимуми коливатимуться від 17 до 22 градусів тепла. У період з 20 до 24 травня нічна температура істотно не зміниться, а вдень пригріє до 19 – 26 градусів тепла.

Кому варто чекати опадів?

Фахівець розповів, що впродовж найближчих трьох діб у частині областей України ще можливі короткочасні дощі. Водночас найбільша ймовірність опадів, за його словами, зберігатиметься саме на північному сході країни.

Таку погоду там визначатиме вплив залишкових процесів циклону. Натомість у більшій частині України почне переважати область атмосферного тиску, через що здебільшого встановиться суха погода без істотних опадів.

Він додав, що упродовж першої декади травня в Україні зберігався дефіцит опадів. Дощі випадати лише епізодично та мали нерівномірний характер, здебільшого під час проходження холодних атмосферних фронтів.

На що вплинула зміна температур?

Іван Семиліт також пояснив, що протягом першої декади травня погодні умови загалом сприяли розвитку більшості сільськогосподарських культур. Після потепління рослини почали активніше вегетувати завдяки цьому.

Починаючи з 3 – 4 травня, із суттєвим підвищенням температурного фону, яке обумовило стрімке накопичення ефективного тепла, умови для розвитку і росту сільськогосподарських культур покращилися,

– уточнив він.

Водночас в окремих регіонах, за його словами, фіксували заморозки на поверхні ґрунту, а подекуди навіть у повітрі. Такі явища, як пояснив експерт, могли становити загрозу для сходів овочевих та теплолюбних культур.

Як зміниться поогода найближчим часом?

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував на території України дощі, грози та шквали щонайменше до кінця поточного тижня. У частині областей все ж переважитимуть відносно теплі умови, натомість місцями можливі заморозки.

Також фахівці повідомляли, що з 15 травня в Україну надходитимуть здебільшого сухі умови, які не супроводжуватимуться істотними опадами. Натомість температури водночас підвищаться на щонайменше кілька градусів.