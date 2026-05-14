Про це інформують в Укргідрометцентрі.

Яким буде погода 15 травня?

У п'ятницю, 15 травня, в Україні все ще буде знижений тиск. Найбільш нестійкою погода буде у східних, північно-східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті. Там місцями будуть короткочасні дощі з грозами.

На решті території опадів у гідрометцентрі не очікують. Вітер західний, в західних областях південний, його швидкість буде 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі буде 6 – 11 градусів; вдень очікують 17 – 22 градусів на більшій частині території. На північному сході країни та в Карпатах вона триматиметься в районі 14 – 19 градусів.

Температура повітря у великих містах 15 травня?

Прогноз погоди на 15 травня в Україні обіцяє в більшості обласних центрів вдень температуру від 19 до 21 градусу.

Київ +19...+21;

Ужгород +19...+21;

Львів +19...+21;

Івано-Франківськ +19...+21;

Тернопіль +19...+21;

Чернівці +19...+21;

Хмельницький +19...+21;

Луцьк +19...+21;

Рівне +19...+21;

Житомир +19...+21;

Вінниця +19...+21;

Одеса +19...+21;

Миколаїв +19...+21;

Херсон +19...+21;

Сімферополь +19...+21;

Кропивницький +19...+21;

Черкаси +19...+21;

Чернігів +16...+18;

Суми +16...+18;

Полтава +16...+18;

Дніпро +17...+19;

Запоріжжя +19...+21;

Харків +16...+18;

Донецьк +18...+20;

Луганськ +19...+21.



Погода в Україні 15 травня / Карта Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода до кінця тижня?

У четвер, 14 травня, в деяких областях України будуть значні дощі, а подекуди грози. Температура вночі коливатиметься від 2 до 13 градусів тепла, вдень у великих містах очікується від 15 до 21 градуса.

Найближчими днями в Україні очікується помірне зниження температурних значень після періоду аномально теплого початку травня. У частині регіонів таке зниження супроводжуватиметься грозами та короткочасними дощами.

Також синоптик Іван Семиліт назвав терміни покращення погоди. Наступного тижня, з 18 травня, в Україні варто очікувати спеку. Температура вдень буде до +27 градусів.