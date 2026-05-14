Про це інформують в Укргідрометцентрі.
Дивіться також Дивіться також Червона тривога: вперше за 150 років метеорологи фіксують аномальні явища у Тихому океані
Яким буде погода 15 травня?
У п'ятницю, 15 травня, в Україні все ще буде знижений тиск. Найбільш нестійкою погода буде у східних, північно-східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті. Там місцями будуть короткочасні дощі з грозами.
На решті території опадів у гідрометцентрі не очікують. Вітер західний, в західних областях південний, його швидкість буде 5 – 10 метрів на секунду.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Температура вночі буде 6 – 11 градусів; вдень очікують 17 – 22 градусів на більшій частині території. На північному сході країни та в Карпатах вона триматиметься в районі 14 – 19 градусів.
Корисно! Плануй день без сюрпризів. Перевір погоду у своєму населеному пункті у сервісі Погода від 24 Каналу.
Температура повітря у великих містах 15 травня?
Прогноз погоди на 15 травня в Україні обіцяє в більшості обласних центрів вдень температуру від 19 до 21 градусу.
Київ +19...+21;
Ужгород +19...+21;
Львів +19...+21;
Івано-Франківськ +19...+21;
Тернопіль +19...+21;
Чернівці +19...+21;
Хмельницький +19...+21;
Луцьк +19...+21;
Рівне +19...+21;
Житомир +19...+21;
Вінниця +19...+21;
Одеса +19...+21;
Миколаїв +19...+21;
Херсон +19...+21;
Сімферополь +19...+21;
Кропивницький +19...+21;
Черкаси +19...+21;
Чернігів +16...+18;
Суми +16...+18;
Полтава +16...+18;
Дніпро +17...+19;
Запоріжжя +19...+21;
Харків +16...+18;
Донецьк +18...+20;
Луганськ +19...+21.
Погода в Україні 15 травня / Карта Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода до кінця тижня?
У четвер, 14 травня, в деяких областях України будуть значні дощі, а подекуди грози. Температура вночі коливатиметься від 2 до 13 градусів тепла, вдень у великих містах очікується від 15 до 21 градуса.
Найближчими днями в Україні очікується помірне зниження температурних значень після періоду аномально теплого початку травня. У частині регіонів таке зниження супроводжуватиметься грозами та короткочасними дощами.
Також синоптик Іван Семиліт назвав терміни покращення погоди. Наступного тижня, з 18 травня, в Україні варто очікувати спеку. Температура вдень буде до +27 градусів.