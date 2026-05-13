Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода 14 травня?
У четвер, 14 травня, погода в Україні буде хмарною з невеличкими проясненнями. Помірні дощі пройдуть в центральних регіонах країни.
На заході України опадів не прогнозується. Вітер переважно буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду, а температура вночі буде від 2 до 7 градусів тепла.
У північних регіонах вночі прогнозується від 4 до 9 градусів тепла, а в усіх інших областях – 8 – 13 градусів.
Температура повітря у великих містах 14 травня
- Київ +16...+18;
- Ужгород +17...+19;
- Львів +17...+19;
- Івано-Франківськ +17...+19;
- Тернопіль +16...+18;
- Чернівці +16...+18;
- Хмельницький +16...+18;
- Луцьк +17...+19;
- Рівне +17...+19;
- Житомир +16...+18;
- Вінниця +16...+18;
- Одеса +16...+18;
- Миколаїв +16...+18;
- Херсон +17...+19;
- Сімферополь +16...+18;
- Кропивницький +16...+28;
- Черкаси +15...+17;
- Чернігів +16...+18;
- Суми +16...+18;
- Полтава +15...+17;
- Дніпро +17...+19;
- Запоріжжя +18...+20;
- Донецьк +18...+20;
- Луганськ +19...+21;
- Харків +19...+21.
Погода в Україні 14 травня / Карта Укргідрометцентру
Що ще відомо про погоду в Україні?
Найближчими днями в Україні очікується дощова погода з можливими грозами та шквальним вітром. Температура повітря варіюватиметься від 8 до 23 градусів тепла, залежно від доби та регіону.
Таку погоду прогнозують у центральних, південних та східних областях. Жовтий рівень небезпеки оголошено для регіонів, де вітер може досягати 20 метрів за секунду, що становить загрозу для людей та інфраструктури.
Грози, шквали та град є серйозною загрозою для людей і інфраструктури. Пориви вітру до 20 метрів за секунду можуть обривати дроти, ламати дерева та пошкоджувати дахи будинків.