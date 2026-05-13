Про це свідчить оновлений прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Де буде прохолодніше?

За останніми даними синоптиків, в період з 13 по 14 травня короткочасні дощі накриють більшість областей України. Зокрема, значні опади фахівці прогнозують в південних та центральних регіонах у середу, 13 травня.

Подібні умови очікуються у четвер, 14 травня, у північно-східних областях, такі опади можуть супроводжуватися грозами. Також Укргідрометцентр попереджає про шквали зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Зверніть увагу! Через грози та шквали у південних та центральних областях, за винятком Вінницької, оголошено I рівень небезпечності, жовтий, протягом 13 травня.



Також окремо зауважимо, що негода може призвести до тимчасових ускладнень у роботі транспорту, енергетичної та комунальної інфраструктури.

15 травня переважно без опадів, лише на північному сході країни місцями короткочасний дощ,

– ідеться у повідомленні.

Попри шквали, здебільшого вітер рухатиметься північно-західним напрямком зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря уночі коливатиметься від 7 до 14 градусів тепла, прохолодніше буде на заході.

У відповідних регіонах протягом ночі стовпчики термометрів покажуть лише від 2 до 8 градусів тепла. Удень в Україні пригріє в межах від 13 до 19 градусів тепла. Але у деяких регіонах показники будуть вищими.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на Лівобережжі протягом 13 травня синоптики прогнозують від 18 до 23 градусів тепла. Аналогічні підвищення температурних значень очікується по території України 15 травня.

Що прогнозують до кінця тижня?

Нагадаємо, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань раніше попереджав, що до кінця поточного тижня через активізацію циклонів в Україні утримаються дощі, град та грози.

До цього фахівці попереджали, що до 14 травня в Івано-Франківській та Тернопільській областях зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки, через що там буде висока загроза виникнення загорянь.

Синоптик Ігор Кібальчич оприлюднював у тижневому прогнозі інформацію про те, що у більшості областей України випадуть дощі, у деяких регіонах, зокрема західних, опади йтимуть з досить великою інтенсивністю.