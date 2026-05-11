Відповідну інформацією повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Коли можливе посилення дощів?

Синоптик розповів, що до кінця поточного тижня утримається дощова та мінлива погода, спричинена активною циклонічною діяльністю. Відчутного потепління, зокрема у Черкаській області, наразі не прогнозується.

За його словами, це обумовлено тим, що попри надходження відносно теплого і вологого повітря, ще зберігатимуться хмарність, опади та грози. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла.

Натомість удень Віталій Постригань прогнозує підвищення в межах від 14 до 19 градусів тепла. Вже орієнтовно з 13 – 14 травня вихід активного циклону з районів південних морів принесе нову хвилю рясних дощів.

Травневий дощ – запорука доброго врожаю. Тримаємо гумові чоботи, парасольки та дощовики напоготові. Синоптики уважно слідкують за процесами в атмосфері, інформуватимемо,

– ідеться у повідомленні.

Де чекати опадів?

Протягом найближчої доби у Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Волинській, Рівненській, Львівській та Тернопільській областях, за даними синоптиків, очікуються дощі, які подекуди йтимуть разом з грозами.

У деяких з вищезгаданих регіонів також прогнозують сильні шквали зі швидкістю 15 – 20 або 17 – 22 метрів за секунду. Місцями, згідно з прогнозом, також випаде град. Через це оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Якою буде погода до кінця тижня?

Синоптик Ігор Кібальчич раніше повідомляв, що погода в Україні до кінця поточного тижня буде мінливою через вплив циклонів. У більшості областей очікуються незначні зниження температур та опади у вигляді дощів.

Зазначимо, Укргідрометцентр також повідомляв, що на території України найближчим часом очікується незначне зниження температурних показників, яке подекуди супроводжуватиметься грозами, а також дощами.

Також пояснювали, що така зміна погодних умов спричинена циклонічною діяльністю над Атлантикою. Це призведе до опадів у вигляді дощу різної інтенсивності. Але місцями можливі періоди сонячних прояснень.