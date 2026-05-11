Синоптики Укргідрометцентру детальніше розповіли про погоду на найближчі дні й закликали українців дотримуватися правил безпеки.

Яку погоду очікувати 12 травня?

Зазначається, що впродовж 12 – 16 травня у столиці й на Київщині погода буде нестійкою. Там прогрозують дощі різної інтенсивності – від невеликих, місцями до значних, а подекуди навіть із грозами.

Йдеться також про пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду 12 травня.

Про травневі дощі недаремно кажуть, що зайвими вони не бувають і завжди тільки радують,

– кажуть в Укргідрометцентрі.

Там додали, що найбільше опадів варто очікувати вдень 13 травня. Також на Закарпатті та в Карпатах пройдуть значні дощі, тож у регіоні оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Зверніть увагу! Жовтий рівень небезпеки означає потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та довкілля погодні умови. Рекомендується проявляти підвищену увагу та обережність.

При цьому в ДСНС попереджають про те, що 12 – 13 травня у Харківській, а 13 – 14 травня в Івано-Франківській та Тернопільській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Будь ласка, дотримуйтеся правил безпеки та реагуйте на попередження синоптиків Укргідрометцентру,

– наголосили в ДСНС.

Чи буде похолодання?

Синоптики пояснили, що протягом найближчих 5 днів буде відчуватися нестача тепла, здебільшого навіть удень через підвищену хмарність і надходження холодного повітря із північного заходу.

На Київщині температура вночі становитиме +6…+13 градусів, вдень підійметься до +12…+18 градусів. Найтепліші дні прогнозують 12 і 16 травня – тоді слід очікувати +18…+23 градуси у Київській області.



Погода у Києві

Тим часом у Києві вночі буде +9…+12 градусів, вдень +14…+17 градусів. А у вівторок і суботу (12 і 16 травня) температура підійметься до +20…+22 градусів.

Що буде з погодою в Україні на вихідних?

У суботу, 16 травня, опади прогнозують майже по всій території України, зокрема й у південних областях. Подекуди можливі грози, град та поривчастий вітер зі шквалами. У нічний час температура становитиме +7…+12 градусів, а вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів.

Водночас у південно-західних регіонах буде трохи прохолодніше – близько +16…+21 градуса. У неділю, 17 травня, дощова погода збережеться у більшості областей. У західній частині країни синоптики прогнозують інтенсивніші опади. Вночі температура коливатиметься від +8 до +14 градусів, а вдень очікується потепління до +22…+27 градусів.

Синоптики також пояснили, що грози у травні – це цілком характерне сезонне явище, адже сме в цей період відбувається поступовий перехід від весняної до літньої погоди, а через активне прогрівання земної поверхні атмосфера стає більш нестійкою.

Фахівці прогнозують масштабні кліматичні зміни: що відомо?

Найближчим часом у світі можуть розпочатися серйозні кліматичні зміни. Провідні міжнародні метеорологічні центри вже фіксують активне посилення феномену Ель-Ніньйо в глибинах Тихого океану. Частина прогнозів свідчить, що майбутнє явище може стати одним із найпотужніших за всю історію сучасних спостережень.

Кліматологи вже називають ситуацію своєрідною "червоною тривогою" для атмосфери планети. Основним чинником стала сильна хвиля Кельвіна – масштабне переміщення теплих підводних вод із західної частини Тихого океану в східну, яке останнім часом лише посилилося.

Очікується, що накопичене тепло згодом вийде на поверхню океану, спровокувавши масштабну перебудову погодних процесів у світі. Насамперед зміни зачеплять тропічні регіони, а далі вплинуть і на глобальні атмосферні системи.