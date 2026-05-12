Жовтий рівень небезпеки оголошено по всіх регіонах із потенційними ризиками для життя та майна. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Де прогнозують негоду?

Дніпропетровська область

У Дніпрі буде хмарно з проясненнями. Вночі можливі невеликі опади, вдень очікується помірний дощ із грозою. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, а під час грози місцями прогнозуються шквали до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів, вдень повітря прогріється до 19 – 24 градусів. В області оголошено І рівень небезпечності.

Запорізька область

У Запоріжжі вдень очікується гроза зі шквалами до 15 – 20 метрів за секунду. Така погода оголошена небезпечною (I рівень, жовтий).

Температура вночі складе близько 8 – 11 градусів, вдень повітря прогріється до 20 – 23 градусів.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині прогнозують грози вдень, місцями очікується град діаметром 6 – 19 міліметрів. Шквали до 15 – 20 метрів за секунду роблять погодні умови ще небезпечнішими, тому оголошено I рівень, жовтий.

Температура вночі складе 7 – 10 градусів, вдень 18 – 22 градуси.

Миколаївська область

Миколаївщина підпадає під небезпечні погодні умови найближчі 1 – 2 години 12 травня. Тут очікується гроза, що триватиме до кінця доби.

Пориви вітру 7 – 12 метрів за секунду і короткочасні опади можуть створити ризик аварій на дорогах та ускладнити пересування. Температура коливатиметься від 8 до 23 градусів.

Одеська область

В Одеській області місцями очікуються локальні грози, а вітер посилиться до 12 – 17 метрів за секунду. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Температура вночі буде 10 – 13 градусів, вдень 21 – 24 градуси.

Яку погоду чекати в інших областях?

У Вінницькій області опади малоймовірні, переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, температура коливатиметься від 6 до 22 градусів. Попередження про небезпеку наразі не оголошено, проте локальні пориви вітру можливі.

У Черкаській, Полтавській та інших центральних областях вдень очікуються грози та дощі, вітер 7 – 12 метрів за секунду, місцями шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі від 6 до 11 градусів, вдень 19–24 градуси.

Південні області, зокрема Херсонська та Запорізька, під впливом гроз та шквалів до 20 метрів за секунду можуть стикнутися з перебоями в електропостачанні та затопленням низинних територій. Температура вночі складе 9 – 12 градусів, вдень 21 – 24 градуси.

Чим небезпечна така погода?

Грози, шквали та град є серйозною загрозою для людей і інфраструктури. Пориви вітру до 20 метрів за секунду можуть обривати дроти, ламати дерева та пошкоджувати дахи будинків.

Град діаметром до 19 метрів за секунду здатний пошкодити автомобілі, вікна та сільськогосподарські культури. Сильні опади та грози підвищують ризик ДТП та ускладнюють пересування транспорту.

Можливі перебої в роботі електростанцій, підстанцій та трансформаторів. Погодні умови створюють небезпеку для комунальних та будівельних об’єктів.

Людям радять уникати відкритих просторів під час грози та не паркувати авто під деревами чи рекламними щитами. Дотримання цих заходів безпеки допоможе мінімізувати ризики та збереже життя і майно.

Чи буде найближчими днями потепління?

Синоптики зазначають, що після аномально теплого початку травня найближчими днями очікується помірне зниження температури, особливо у північних та західних областях.

Це зниження супроводжуватиметься короткочасними дощами, грозами та вологішою погодою. Активізація циклонів над Атлантикою вплине на більшість території України, тому стійкого потепління поки що не прогнозують.

Зокрема, наступні дні будуть такими: