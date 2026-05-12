Желтый уровень опасности объявлен по всем регионам с потенциальными рисками для жизни и имущества. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Где прогнозируют непогоду?
Днепропетровская область
В Днепре будет облачно с прояснениями. Ночью возможны небольшие осадки, днем ожидается умеренный дождь с грозой. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, а во время грозы местами прогнозируются шквалы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 7 до 12 градусов, днем воздух прогреется до 19 – 24 градусов. В области объявлен І уровень опасности.
Запорожская область
В Запорожье днем ожидается гроза со шквалами до 15 – 20 метров в секунду. Такая погода объявлена опасной (I уровень, желтый).
Температура ночью составит около 8 – 11 градусов, днем воздух прогреется до 20 – 23 градусов.
Кировоградская область
На Кировоградщине прогнозируют грозы днем, местами ожидается град диаметром 6 – 19 миллиметров. Шквалы до 15 – 20 метров в секунду делают погодные условия еще опаснее, поэтому объявлен I уровень, желтый.
Температура ночью составит 7 – 10 градусов, днем 18 – 22 градуса.
Николаевская область
Николаевщина подпадает под опасные погодные условия ближайшие 1 – 2 часа 12 мая. Здесь ожидается гроза, что продлится до конца суток.
Порывы ветра 7 – 12 метров в секунду и кратковременные осадки могут создать риск аварий на дорогах и усложнить передвижение. Температура будет колебаться от 8 до 23 градусов.
Одесская область
В Одесской области местами ожидаются локальные грозы, а ветер усилится до 12 – 17 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности. Температура ночью будет 10 – 13 градусов, днем 21 – 24 градуса.
Какую погоду ждать в других областях?
В Винницкой области осадки маловероятны, будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, температура будет колебаться от 6 до 22 градусов. Предупреждение об опасности пока не объявлено, однако локальные порывы ветра возможны.
В Черкасской, Полтавской и других центральных областях днем ожидаются грозы и дожди, ветер 7 – 12 метров в секунду, местами шквалы до 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью от 6 до 11 градусов, днем 19–24 градуса.
Южные области, в частности Херсонская и Запорожская, под влиянием гроз и шквалов до 20 метров в секунду могут столкнуться с перебоями в электроснабжении и затоплением низменных территорий. Температура ночью составит 9 – 12 градусов, днем 21 – 24 градуса.
Чем опасна такая погода?
Грозы, шквалы и град являются серьезной угрозой для людей и инфраструктуры. Порывы ветра до 20 метров в секунду могут обрывать провода, ломать деревья и повреждать крыши домов.
Град диаметром до 19 метров в секунду способен повредить автомобили, окна и сельскохозяйственные культуры. Сильные осадки и грозы повышают риск ДТП и затрудняют передвижение транспорта.
Возможны перебои в работе электростанций, подстанций и трансформаторов. Погодные условия создают опасность для коммунальных и строительных объектов.
Людям советуют избегать открытых пространств во время грозы и не парковать авто под деревьями или рекламными щитами. Соблюдение этих мер безопасности поможет минимизировать риски и сохранит жизнь и имущество.
Будет ли в ближайшие дни потепление?
Синоптики отмечают, что после аномально теплого начала мая в ближайшие дни ожидается умеренное снижение температуры, особенно в северных и западных областях.
Это снижение будет сопровождаться кратковременными дождями, грозами и влажной погодой. Активизация циклонов над Атлантикой повлияет на большинство территории Украины, поэтому устойчивого потепления пока не прогнозируют.
В частности, следующие дни будут такими:
В четверг, 14 мая, в Украине ожидается туман ночью и утром, а температура воздуха ночью составит +6...+13 градусов, на крайнем западе – +0...+5 градусов. На поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0...2 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся до +16...+21 градусов, однако аномально теплой погоды синоптики не прогнозируют.
В пятницу, 15 мая, умеренные дожди ожидаются только в южных областях. Ночная температура составит +7...+12 градусов, на западе +2...+7 градусов, днем воздух прогреется до +18...+23 градусов. Потепление будет умеренным и не охватит все регионы страны.
На выходных, 16 – 17 мая, дожди и грозы пройдут в большинстве областей, а на западе осадки будут значительными. В субботу температура ночью будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, днем ожидается +21...+26 градусов, в юго-западных регионах +16...+21 градусов. В воскресенье воздух ночью прогреется до +8...+14 градусов, а днем – до +22...+27 градусов.