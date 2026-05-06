Про це розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу.

Де випадуть дощі?

Наталія Птуха розповіла, що з 7 травня в Україну із західного напрямку почне надходити атмосферний фронт, який принесе до західної частини країни короткочасні дощі. Місцями вони навіть супроводжуватимуться грозами.

Тобто опади будуть уже такого, так би мовити, літнього характеру через надходження із заходу атмосферного фронту, потім він зміститься,

– розповіла вона.

За її словами, 8 травня атмосферний фронт зміститься далі територією країни, надалі короткочасні дощі та грози прогнозують у західних, північних та Вінницькій областях. Водночас у решті областей опадів не передбачають.

Представниця Укргідрометцентру уточнила, що цей атмосферний фронт не буде надто активним і проходитиме через Україну поступово, впродовж кількох днів. У наступні дні опади поширяться й на інші регіони країни.

Так, 9 травня дощі та грози очікуються у північних, більшості центральних, а також Одеській і Миколаївській областях. Натомість в інших регіонах у цей час переважатиме здебільшого суха погода. Згодом дощів поменшає.

Синоптикиня також зазначила, що 10 травня фронт поступово залишатиме територію України через північний схід. Уночі опади ще можливі на північному сході, а вдень дощі і грози охоплять східні і південні регіони.

"Хронологічно починаючи з 7 травня атмосферний фронт зайде на захід України, а потім 10 травня вже вийде через південний схід. Але на температури ці дощі сильно впливати не будуть", – наголосила Наталія Птуха.

Чим характерні короткочасні дощі?

На тлі вищезгаданого Наталія Птуха пояснила, що ці короткочасні дощі радше за все матимуть переважно літній характер і подекуди можуть бути зливовими. Їхня інтенсивність залежатиме від кількості вологи в атмосфері.

Також на це впливатимуть особливості рельєфу, маршрут проходження атмосферного фронту та ступеня прогрівання повітря і земної поверхні. Причиною називають поступовий перехід до літнього режиму опадів.

Коли ми кажемо, що це короткочасні дощі літнього характеру, то вони не завжди можуть бути невеликі. Це можуть бути й помірні опади, просто не тривалі – як влітку, адже вже переходимо на цей режим опадів. Тобто це короткочасний етап, але по кількості опадів розподіл може бути нерівномірним,

– додала вона.

Про що ще повідомляли?

Найближчими днями в Україні очікується переважно стабільна погода без суттєвих змін і різких атмосферних коливань. У більшості областей прогнозують доволі спекотні умови через вплив поля підвищеного тиску.

Натомість повернення заморозків на територію України є малоймовірним, принаймні до кінця першої декади поточного місяця. Причиною цього синоптики називають вплив сформованої теплішої повітряної маси.

До речі. У Львові минулої доби зафіксували новий температурний рекорд за 5 травня, як складає +27,4 градуси. Попередній рекордний показник тримався з 1969 року.