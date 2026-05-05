Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

Дивіться також Мережу "шокували" термометрами з +40: що кажуть на це синоптики

Як зросте температура в Україні?

Представниця Укргідрометцентру розповіла, що найближчим часом різких змін у погоді не очікують, збережеться раніше встановлене тепло. Погодну ситуацію і надалі визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Відповідно, у нас буде більше сонця і вже переважатиме південно-західний вітер, який нестиме до нас приємне тепло з Балкан,

– розповіла вона.

За її словами, найближчими днями температура повітря у більшості областей уночі коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Натомість удень стовпчики термометрів відчутно зростуть і становитимуть від 19 до 26 градусів тепла.

Ба більше, Наталія Птуха зазначила, що удень у середу, 6 травня, у західних, північних і деяких центральних областях повітря може прогрітися аж до 29 градусів тепла, що є стрімким переходом, але у межах кліматичної норми.

Наскільки такі підвищення є нормальними?

За спостереженнями синоптиків, протягом 4 травня середньодобова температура повітря у Києві становила орієнтовно 18,5 градусів тепла, загалом по Україні фахівці фіксували позначки в діапазоні від 17 до 19 градусів тепла.

Наталія Птуха пояснила, що у деяких регіонах, зокрема східних, центральних, Львівській, Закарпатській, Одеській і Миколаївській областях ці значення є наближеними до норми. В інших – подекуди перевищують її на 4 – 5 градусів.

Довідково. У травні середня температура за місяць, згідно з аналізом показників минулих років, зазвичай становить від 13 до 17 градусів тепла, тоді як у гірських районах вона здебільшого нижча – від 7 до 12 градусів тепла.

Що прогнозують синоптики на найближчий тиждень?

Цього тижня в Україні прогнозують стрімке потепління після затяжного періоду холоду. Температурні значення, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, сягатимуть майже звичних для літа показників, будуть й інші явища.

Наприклад, синоптик попереджав про короткочасні дощі та грози, які можуть подекуди виникати. Зауважимо, що подібні явища є цілком звичними для цього періоду, тому нічого аномального у подібних змінах точно немає.

Також повідомляли, що найвищі температури прогнозують насамперед у західних та північних областях. Дещо прохолодніше може бути у східних та південних регіонах. Попри це, надалі можливі незначні зниження.