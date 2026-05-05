Подекуди на сонці температура піднялася до +40 і навіть +50. У коментарі 24 Каналу представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що насправді відбувається.

Де в Україні зафіксували шалену спеку?

Україна зараз – одна із найспекотніших країн Європи. За прогнозами синоптиків, 5 травня температура повітря мала піднятися до +27 градусів вдень.

Зверніть увагу! 6 – 8 травня на більшості території України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода у Європі 5 травня / Скриншот 24 Каналу

Користувачі соцмереж діляться, що на Прикарпатті у вівторок справжня Сахара. Вони опублікували фото, на яких видно, що позначки термометрів сягнули +46 градусів.

До слова, ще 2 тижні тому Прикарпаття засипало снігом. У мережі публікували відео справжньої зими. Деякі населені пункти повністю вкрило снігом, а на дорогах працювала снігоочисна техніка.

Неначе в Африці сьогодні й у Тернополі, На сонці там +50. А Хмельниччині, як розповідають місцеві, зафіксували +42.

Що показують термометри українців / Фото із соцмереж

Важливо! Щоб вберегтися від негативного впливу спекотної погоди, одягайте головні убори пийте більше рідини, обирайте світлий, вільний та зручний одяг з натуральних тканин. Найкраще обмежити перебування на вулиці з 12:00 до 16:00. Особливо уважними треба бути дітям, людям похилого віку та тим, хто має захворювання серцево-судинної та дихальної системи.

Що кажуть синоптики?

Наталія Птуха у коментарі 24 Каналу пояснила, що термометри, які висять на сонці на вікнах, будівлях чи просто в місті, не є показовими.

Адже прямі сонячні промені – це аж ніяк не температура повітряної маси.

По-перше, прямі сонячні промені – це не температура повітряної маси, це вже прогрівання йде від сонця. Нагрівання також йде від об'єктів, від будівель, від асфальту або від якихось покрівель. Тому ця температура може набагато відрізнятися від фактичної, яка вимірюється на метеостанціях, в затінку, де спеціально облаштовані такі провітрювальні будочки,

– зазначила синоптикиня.

Вона пояснила, що усередині таких об'єктів встановлені термометри або датчики, які показують саму температуру повітряної маси без додаткового прогріву.

Тому показники на термометрах можуть значно відрізнятися від фактичних, які вимірюються на метеостанціях.

Якою буде погода влітку?

Синоптики дали перші прогнози на літо. Метеорологиня Віра Балабух припустила, що влітку в Україні погода буде комфортною, але подекуди спекотною і дещо вищою за кліматичну норму.

Але в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу Наталія Птуха зазначила, що погодні процеси в Україні можуть відрізнятися від глобальних континентальних процесів. Прикладом став січень 2026, який у світі був одним із найтепліших за всю історію спостережень, але в Україні – навпаки охолодним.

А наразі, 5 – 7 травня, на території України буде суха і стабільна погода з температурою +22 – +27. Водночас 7 травня на Захід можуть прийти короткочасні дощі з грозами та вітрами швидкістю до 20 метрів за секунду.