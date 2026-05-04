Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Чого очікувати від погоди 5 травня?

За прогнозом синоптиків, упродовж доби 5 травня в Україні буде невелика хмарність, опадів не передбачається. Вітер переважно південно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

У східних, південних і більшості центральних областей вночі температура становитиме +6…+11 градусів, удень – +19…+24.

На узбережжі морів і в Криму вдень буде прохолодніше – +13…+18 градусів.

На решті території країни вночі синоптики Укргідрометцентру прогнозують +10…+15 градусів, а вдень повітря прогріється до +22…+27.

Яку погоду прогнозують у Києві та області?

За прогнозом синоптиків, у столиці та на Київщині 5 травня буде невелика хмарність, істотних опадів не передбачається.

Вітер південно-західний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

У Київській області вночі прогнозують +10…+15 градусів, удень повітря прогріється до +22…+27. У Києві нічна температура становитиме +13…+15 градусів, а вдень очікується близько +25.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +24...+26;

Ужгород +24...+26;

Львів +24...+26;

Івано-Франківськ +24...+26;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +24...+26;

Хмельницький +24...+26;

Луцьк +24...+26;

Рівне +24...+26;

Житомир +24...+26;

Вінниця +24...+26;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +21...+23;

Херсон +21...+23;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +21...+23;

Черкаси +21...+23;

Чернігів +24...+26;

Суми +24...+26;

Полтава +21...+23;

Дніпро +21...+23;

Запоріжжя +21...+23;

Донецьк +20...+22;

Луганськ +20...+22;

Харків +21...+23.

Прогноз погоди на 5 травня 2026 / Карта Укргідрометцентру

Що про погоду кажуть синоптики?

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань у Facebook повідомив, що в період із 4 по 7 травня в Україні очікується поступове потепління та переважно суха погода без опадів.

За його словами, у нічний час температура повітря коливатиметься в межах від 3 до 8 градусів тепла, тоді як удень у більшості регіонів повітря прогріватиметься до 18 – 23 градусів. Він попередив, що такі погодні умови можуть сприяти підвищенню рівня пожежної небезпеки.

Водночас синоптики не прогнозують небезпечних метеорологічних явищ. За даними фахівців, у цей період не очікується ні посилення вітру, ні туманів, ні пилових бур, оскільки погодну ситуацію формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску.