Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Чого очікувати від погоди 5 травня?
За прогнозом синоптиків, упродовж доби 5 травня в Україні буде невелика хмарність, опадів не передбачається. Вітер переважно південно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
У східних, південних і більшості центральних областей вночі температура становитиме +6…+11 градусів, удень – +19…+24.
На узбережжі морів і в Криму вдень буде прохолодніше – +13…+18 градусів.
На решті території країни вночі синоптики Укргідрометцентру прогнозують +10…+15 градусів, а вдень повітря прогріється до +22…+27.
Яку погоду прогнозують у Києві та області?
За прогнозом синоптиків, у столиці та на Київщині 5 травня буде невелика хмарність, істотних опадів не передбачається.
Вітер південно-західний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
У Київській області вночі прогнозують +10…+15 градусів, удень повітря прогріється до +22…+27. У Києві нічна температура становитиме +13…+15 градусів, а вдень очікується близько +25.
Якою буде температура у великих містах?
- Київ +24...+26;
- Ужгород +24...+26;
- Львів +24...+26;
- Івано-Франківськ +24...+26;
- Тернопіль +24...+26;
- Чернівці +24...+26;
- Хмельницький +24...+26;
- Луцьк +24...+26;
- Рівне +24...+26;
- Житомир +24...+26;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +21...+23;
- Херсон +21...+23;
- Сімферополь +15...+17;
- Кропивницький +21...+23;
- Черкаси +21...+23;
- Чернігів +24...+26;
- Суми +24...+26;
- Полтава +21...+23;
- Дніпро +21...+23;
- Запоріжжя +21...+23;
- Донецьк +20...+22;
- Луганськ +20...+22;
- Харків +21...+23.
Прогноз погоди на 5 травня 2026 / Карта Укргідрометцентру
Що про погоду кажуть синоптики?
Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань у Facebook повідомив, що в період із 4 по 7 травня в Україні очікується поступове потепління та переважно суха погода без опадів.
За його словами, у нічний час температура повітря коливатиметься в межах від 3 до 8 градусів тепла, тоді як удень у більшості регіонів повітря прогріватиметься до 18 – 23 градусів. Він попередив, що такі погодні умови можуть сприяти підвищенню рівня пожежної небезпеки.
Водночас синоптики не прогнозують небезпечних метеорологічних явищ. За даними фахівців, у цей період не очікується ні посилення вітру, ні туманів, ні пилових бур, оскільки погодну ситуацію формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску.