Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Чего ожидать от погоды 5 мая?

По прогнозу синоптиков, в течение суток 5 мая в Украине будет небольшая облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В восточных, южных и большинстве центральных областей ночью температура составит +6...+11 градусов, днем – +19...+24.

На побережье морей и в Крыму днем будет прохладнее – +13...+18 градусов.

На остальной территории страны ночью синоптики Укргидрометцентра прогнозируют +10...+15 градусов, а днем воздух прогреется до +22...+27.

Какую погоду прогнозируют в Киеве и области?

По прогнозу синоптиков, в столице и на Киевщине 5 мая будет небольшая облачность, существенных осадков не предвидится.

Ветер юго-западный, скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В Киевской области ночью прогнозируют +10...+15 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27. В Киеве ночная температура составит +13...+15 градусов, а днем ожидается около +25.

Какой будет температура в крупных городах?

Киев +24...+26;

Ужгород +24...+26;

Львов +24...+26;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +24...+26;

Ровно +24...+26;

Житомир +24...+26;

Винница +24...+26;

Одесса +15...+17;

Николаев +21...+23;

Херсон +21...+23;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +21...+23;

Черкассы +21...+23;

Чернигов +24...+26;

Сумы +24...+26;

Полтава +21...+23;

Днепр +21...+23;

Запорожье +21...+23;

Донецк +20...+22;

Луганск +20...+22;

Харьков +21...+23.

Прогноз погоды на 5 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Что о погоде говорят синоптики?

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань в Facebook сообщил, что в период с 4 по 7 мая в Украине ожидается постепенное потепление и преимущественно сухая погода без осадков.

По его словам, в ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов тепла, тогда как днем в большинстве регионов воздух будет прогреваться до 18 – 23 градусов. Он предупредил, что такие погодные условия могут способствовать повышению уровня пожарной опасности.

В то же время синоптики не прогнозируют опасных метеорологических явлений. По данным специалистов, в этот период не ожидается ни усиления ветра, ни туманов, ни пылевых бурь, поскольку погодную ситуацию будет формировать поле повышенного атмосферного давления.