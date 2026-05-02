Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Вернется ли непогода в Украину?

Наталья Птуха сообщила, что предпосылок для образования серьезных туманов пока почти нет, поскольку в Украине преобладает сухая воздушная масса. По ее словам, они могут возникать лишь локально из-за особенностей рельефа.

Также еще на прошлой неделе фиксировали опасные порывы ветра, однако сейчас погодная ситуация в Украине должна стабилизироваться. Из-за повышения атмосферного давления каких-то существенных опасных явлений ожидать не стоит.

Каких-то опасных явлений, кроме заморозков, которые фиксируют сейчас, не будет,

– сказала представительница Укргидрометцентра.

Она также объяснила, что заморозки тоже относятся к опасным явлениям, ведь речь идет о резком снижении температурных значений в период вегетации растений. Поэтому в целом первые дни мая ожидаются относительно спокойными.

В то же время Наталья Птуха заверила, что синоптики регулярно работают для оперативного отслеживания изменений в атмосфере и вовремя предупреждать в случае угроз. Пылевой бури по состоянию на сейчас специалисты также не предвидят.

Справочно. Пылевой бурей называют атмосферное явление, когда сильный ветер поднимает в воздух большие массы пыли и песка, резко снижая видимость. Она обычно возникает в засушливых условиях и может затруднять движение транспорта и ухудшать качество воздуха.

Какой будет погода в ближайшее время?

До конца текущих выходных на территории Украины в основном будет царить солнечная и сухая погода из-за влияния антициклона. В то же время также предупреждали, что местами могут задержаться заморозки до 3 градусов мороза.

С началом апреля изменилась циркуляция воздуха, поэтому вскоре в Украине вместо холодных потоков начнут преобладать южные и юго-западные. Это приведет к постепенному повышению температуры, в частности днем.