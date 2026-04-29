После переменчивых и местами прохладных марта и апреля к нам приближается последний месяц весны, начало которого принесет постепенное повышение температур.

О том, какой будет погода в мае в Украине – ожидать ли волн холода, сильный ветер и мокрый снег, или же, наоборот, непогода пройдет и наконец придет ощутимое потепление до +20 градусов – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Как изменится погода в Украине в ближайшие дни?

В последние дни в большинстве областей достаточно холодно, в частности из-за заморозков и сильного ветра. Предсказывают ли сейчас синоптики какие-то изменения в погоде?

Сейчас погоду все еще определяет прохладная воздушная масса, которая к нам активно поступала в течение выходных, и пока она будет удерживать свои позиции. Поэтому по Украине, в большинстве регионов, сохраняется угроза ночных заморозков – в том числе и в ночь на 30 апреля.

Но температура воздуха как в дневные, так и в ночные часы будет зависеть от облачности. Как только в ночные часы будут возникать прояснения, это будет означать, что точно будут заморозки, поскольку нет облаков.

В дневные часы наоборот – во время прояснения весеннее солнце будет пытаться прогреть и компенсировать холодную воздушную массу. Но все равно, по крайней мере в последние дни апреля, температура сильно не изменится. Вот то, какую погоду имеем сейчас, примерно такую же будем иметь и до конца апреля.

Поэтому ожидаются ночные заморозки. В то же время в дневные часы будет до +6...+11 градусов, разве что в южной части страны местами столбики термометров могут повыситься до +15 градусов.



Весна в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Выпадет ли еще снег и где может падать дождь?

Недавно в большинстве областей выпали интенсивные дожди, кое-где даже шел мокрый снег. Прекратятся ли в целом осадки в ближайшее время?

В приземном слое у нас повышается атмосферное давление, соответственно, вероятность осадков уменьшается. Уже царит более сухая воздушная масса, но зато на высотах еще есть остатки этого циклона, поэтому 29-го и в течение суток 30 апреля на крайнем юге страны местами могут быть небольшие осадки – в основном в виде дождя.

Но на высоте еще холодно, поэтому возможно кратковременное примешивание твердой фазы осадков. Об интенсивных осадках в виде мокрого снега уже речь не идет.

Относительно ветра, то пока он остается северо-западным, интенсивным, со скоростью 5 – 12 метров в секунду, но уже без опасных значений. Из-за того, что его скорость постепенно уменьшается, завтра уже будет более спокойная ситуация, но пока что он еще может добавлять дискомфорта.

В дальнейшем, с оптимизмом, с началом мая, не резко, а очень-очень медленно и постепенно, к нам придет погода без осадков. Разве что в Крыму еще может остаться небольшой дождь.

Ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров, что уже меньше, чем было раньше.



В Украине ожидается уменьшение дождей / Unsplash, Egor Kunovsky

Какой будет погода в начале мая?

Будет ли ощутимое потепление в первые дни мая, поскольку в последние недели в Украине преобладала прохладная погода?

Температура воздуха в ночь на 1 мая составит +1...+6 градусов, и только на поверхности почвы останутся заморозки – в воздухе уже их не ожидаем. А днем предполагаем +8...+13 градусов, то есть уже немного выше. Только в южной части и на Закарпатье уже пригреет до +11...+16 градусов.

Со 2 – 3 мая также ожидается тенденция к медленному повышению температур. В то же время сохранится погода без осадков, незначительные дожди возможны лишь в восточных и юго-восточных областях 3 мая. Ночная температура составит +1..+7 градусов.

Только 2 мая на востоке и северо-востоке на поверхности почвы могут возникать заморозки, но в основном – локально. А вот с 3 мая, по предварительным расчетам, заморозки могут прекратиться. Однако это, конечно, будем уточнять с приближением этих дат.

Дневные максимумы также уже будут более комфортные, потому что именно 2 – 3 мая воздушные потоки начнут меняться на южные и юго-западные. Это означает, что начнет поступать немного теплее воздушная масса. В дневные часы пригреет до +11...+17 градусов. Это уже весенняя и более комфортная температура.

С 3 мая даже на западе страны местами уже может быть +15...+20 градусов. Немного прохладнее остается восточная часть, где будут удерживаться +7...+13 градусов.

Ударят ли еще сильные заморозки до -8 или -10 градусов?

Уже длительное время в части областей фиксируют заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе. Возможно ли ухудшение ситуации и усиление заморозков?

Ближайшей ночью в большинстве областей ожидаются заморозки до -3 градусов. В южной части они будут только на поверхности почвы, а во всех других областях возможны и в воздухе. Затем они будут смещаться на северо-восток. Мы, конечно, еще будем уточнять эту информацию.

Обратите внимание! По обновленной информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии, синоптики объявили о заморозках до -6...-8 градусов и предупредили о красном, ІІІ уровне опасности, жителей Львова и области.



В начале мая заморозки, вероятно, прекратятся / Unsplash, Minghao Lee

Недавно некоторые регионы, в частности Львовскую область в ночь на 28 апреля, предупреждали о возможном снижении до -8 градусов. Возможно ли еще похолодание и до -10 градусов?

Нет, дополнительных поступлений более холодного воздуха не ожидаем. Будет удерживаться вот такая устойчивая воздушная масса, которая у нас сейчас есть. Вот были у нас холодные ночи, и еще одну надо пережить. Далее уже будет несколько меняться ситуация.

Когда прекратятся заморозки в Украине?

Вскоре у нас возможно потепление и повышение температур, поэтому является ли это сигналом для прекращения заморозков?

По предварительным расчетам, которые есть на сегодня, надеемся, что уже в ночь на 3 мая их не будет даже и на поверхности почвы, но опять же соответствующую информацию будем уточнять. А уже в дальнейшем ожидается положительная тенденция на постепенное повышение температуры.

С 3 мая уже должны быть более комфортные значения температуры. Будет повышаться атмосферное давление, поэтому особенно в западных и юго-западных регионах ожидаются более весенние значения.

Подобные снижения и заморозки в этом году распространяются на территории Украины как минимум до конца апреля. Является ли это чем-то аномальным для нас?

В основном, если в Украине, например, начинается ранняя весна, то, по статистике метеорологических наблюдений, в 50% случаев и в дальнейшем весной есть вероятность заморозков в апреле и даже в мае. У нас как раз таки была ранняя весна, потому что показатели в марте были выше климатической нормы.

В Украине в целом, по климатической характеристике, заморозкоопасный период может быть до середины мая. Надеемся, что все же в этом году мы обойдемся только апрелем. Но заморозки, которые мы имеем сейчас, это не что-то аномальное.

Вот снежный покров, который недавно кое-где выпадал и образовался, не является какой-то нормой и не часто появляется. Но, например, вероятность осадков в виде мокрого снега во второй половине апреля, в частности на севере или на северо-востоке, оценивается в 2 – 3 раза в 15 – 20 лет, то есть это вполне возможно. Но об образовании устойчивого снежного покрова или существенном промерзании почвы речь не идет.

Возможно ли сильное потепление до +25 градусов в мае?

Учитывая потепление, которое мы ожидаем в начале мая, возможно ли, что в течение месяца в Украине повысится температура до, например, +25...+30 градусов?

Пока что в этом синоптическом периоде, который мы прогнозируем, это 3 – 5 суток или неделю, нет расчетов, которые бы указывали на повышение до +25 градусов по территории Украины.



Сильного потепления, по крайней мере в первые дни мая, не будет / Unsplash, Jeffrey Eisen

Сейчас только в западной и южной частях только с 3 мая ожидается повышение до +20 градусов. А в дальнейшем уже будем смотреть и уточнять.

Будет ли существенное ухудшение погоды?

Несколько дней назад в ряде областей, в частности в западных, фиксировали штормовой ветер, что вскоре должно ослабнуть. Но возможно ли возвращение других опасных явлений – туманов или грозы?

Туманы вряд ли будут возникать, поскольку сейчас преобладает более сухая воздушная масса, поэтому предпосылок для них мало – разве что локальные или орографические (обусловленные рельефом – 24 Канал).

Пока, наоборот – недавно у нас были опасные явления в виде сильных порывов ветра, но в дальнейшем надеемся, что ситуация будет более стабильной. Как раз в ближайшее время повысится атмосферное давление, поэтому каких-то опасных явлений, кроме заморозков, которые фиксируют сейчас, не будет.

Заморозки – это тоже опасные явления, поскольку это активное снижение температуры во время вегетации растений. Но в целом, по предварительным оценкам, первые дни мая должны быть достаточно спокойными, без опасных явлений.

Наши синоптики круглосуточно работают, чтобы если вдруг будут какие-то там изменения в атмосфере, оперативно промониторить и предупредить население в каждом регионе.



Возвращение грозы пока не ожидается / Unsplash, Jordi Guinovart Mas

А возможно ли распространение пылевой бури или чего-то подобного?

Нет, пока нет таких предпосылок, поскольку в дальнейшем ветер будет ослабевать.

Какова причина нестабильной погоды в марте и апреле?

В марте и даже в апреле в Украине в основном царила неустойчивая и переменчивая погода, с частичными колебаниями температур. Какова причина таких ощутимых изменений?

Основные процессы, которые вызывают различные синоптические условия, это, конечно, прохождения атмосферных фронтов. Когда проходит атмосферный фронт, он приносит с собой различные осадки, а весной, как мы видим, они могут быть разной фазы и интенсивности.

В этот период погода является изменчивой и быстро меняется. Весенним месяцам такое присуще, особенно усиление ветра, потому что атмосфера перестраивается после зимы на теплый сезон.

И как раз вот этот переходный период в основном приходится на апрель, иногда на март, то есть каждый год по-разному. Март у нас был динамичный и с изменчивым характером, и показал все возможные синоптические условия, которые могут быть в этот период. Для него это достаточно характерно, но об аномалиях речь не идет.

Опять же – и заморозки, и мокрый снег бывают в апреле. Не часто, но бывают. Поэтому всегда нужно быть к ним готовыми и следить за нашими обновленными прогнозами.

Можно ли уже спрогнозировать погоду на лето?

Зима в Украине была достаточно прохладной, первые весенние месяцы, прежде всего апрель, также принесли ощутимые снижения температур. Можно ли на фоне этого сказать, что лето также будет прохладным, относительно своей нормы?

К сожалению, таких данных у меня нет, и вообще сезонные прогнозы являются достаточно относительными, и мы на них особо не опираемся. Это общие тенденции, которые, к сожалению, очень часто безответственные медиа пытаются выхватить из контекста, и к ним привязываться.

Конечно, возможны определенные климатические колебания и сейчас специалисты мировых прогностических центров их анализируют. Но даже озвучивать их в целом неправильно, потому что ситуация может быть разной.



Спрогнозировать погоду на лето пока трудно / Unsplash, Chris Robert

Для более глобальных континентальных процессов или процессов в определенных полушариях может быть одна тенденция, но локальные процессы, которые непосредственно будут над территорией Украины, могут кардинально отличаться.

Например, на планете Земля нынешний январь был одним из самых теплых за всю историю наблюдений, а у нас он наоборот выдался прохладным. Поэтому локальные проявления являются более важными для нас, но заранее их спрогнозировать нереально.