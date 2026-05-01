В западных и северных областях в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Что прогнозируют на выходных в Украине?

Суббота, 2 мая

В западных областях только на Буковине выпадут незначительные дожди. Температура ночью составит +1...+6 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градусов, днем – +12...+17 градусов, на Закарпатье – +18...+19 градусов.

В северных областях преимущественно будет сухо. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах 0...+5 градусов, на поверхности почвы также возможны заморозки до -3 градусов. В течение дня прогнозируют +10...+15 градусов.

В центральных областях также будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит +1...+6 градусов, на поверхности почвы местами будут образовываться заморозки 0...-3 градусов, днем пригреет до +11...+16 градусов.

В южных областях и Крыму только утром и днем возможны незначительные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, в течение дня ожидается повышение значений до +11...+16 градусов.

В восточных областях в основном будет сухо. Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0...-3 градусов, днем предусматривают +10...+15 градусов.

Воскресенье, 3 мая

В западных регионах будет устойчивая погода без осадков. Температура воздуха ночью составит в пределах +1...+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе – заморозки 0...-3 градусов, днем – повышение до +16...+21 градусов.

В северных регионах в основном стоит ждать сухих условий. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, днем прогнозируют +12...+17 градусов. Заморозки, вероятно, в этой части прекратятся.

В центральных регионах будет преобладать относительно теплая погода без осадков. Ночью столбики термометров будут показывать +1...+6 градусов, днем предусматривают повышение температурных значений до +13...+18 градусов.

В южных регионах и Крыму сохранится устойчивая погода, дождей не прогнозируют, возможен ветер со скоростью до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +2...+7 градусов, днем – +13...+18 градусов.

В восточных регионах также задержится погода без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...+6 градусов, днем столбики термометров, как ожидается, будут показывать +12...+17 градусов.

Как изменится погода 2 – 3 мая?

Синоптик Виталий Постригань также сообщал, что в Украине сохранится сухая и солнечная погода в течение ближайших выходных. Но специалист также предупреждал, что местами могут задержаться заморозки до -3 градусов.

Как изменится погода вскоре?

Недавно Наталья Птуха сообщала, что в Украине уже в ближайшие дни скорее всего прекратятся заморозки. По ее словам, снижений ниже 0 градусов не ожидают не только в воздухе, но и на поверхности почвы.

Сейчас синоптики прогнозируют, что начало мая принесет в Украину постепенное потепление. Уже со 2 – 3 мая ожидается смена воздушных потоков на южные и юго-западные, поэтому дневные максимумы повысятся.