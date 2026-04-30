Об этом информирует Укргидрометцентр.

Где и когда ожидать заморозки?

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в начале мая. Ночью 1 и 2 мая в Украине ожидается похолодание с заморозками.

В большинстве областей температура воздуха будет колебаться от 0 – -3 градусов. В связи с этим объявлен II уровень опасности – оранжевый в таких областях:

  • Закарпатская,
  • Львовская,
  • Ивано-Франковская,
  • Волынская,
  • Черновицкая,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Тернопольская,
  • Хмельницкая,
  • Винницкая,
  • Киевская,
  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Днепропетровская,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Донецкая,
  • Луганская.

Заметим, что во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Черниговской и Ивано-Франковской областях заморозки ночью могут достичь отметки -5 градусов мороза, тогда как в самих областных центрах ожидается 0 – -3 градуса.

Тогда как в южных регионах, в частности в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму заморозки прогнозируют преимущественно на поверхности почвы – до -3 градусов. Это соответствует І уровню опасности – желтому.


Области, где объявлен І и ІІ уровень опасности

Синоптики прогнозируют, что уже с 3 мая в Украине начнет постепенно теплеть. Ночная температура воздуха повысится, поэтому заморозки будут отступать.

Какая погода будет в Украине 1 мая?

  • 1 мая местами ожидаются осадки в виде дождя. Погода и в дальнейшем будет прохладной и облачной.

  • Большинство областей накроют заморозки, тогда как температура в дневные часы будет колебаться от 8 до 13 градусов.

  • Сильных порывов ветра не ожидается. Синоптики сообщают о северо-западном направлении ветра, скорость – 5 – 10 метров в секунду.