Про це інформує Укргідрометцентр.

Де та коли очікувати заморозки?

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища на початку травня. Уночі 1 та 2 травня в Україні очікується похолодання із заморозками.

У більшості областей температура повітря коливатиметься від 0 – -3 градусів. У зв'язку із цим оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий у таких областях:

  • Закарпатська,
  • Львівська,
  • Івано-Франківська,
  • Волинська,
  • Чернівецька,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Тернопільська,
  • Хмельницька,
  • Вінницька,
  • Київська,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Луганська.

Зауважимо, що у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Чернігівській та Івано-Франківській областях заморозки вночі можуть сягнути позначки -5 градусів морозу, тоді як у самих обласних центрах очікується 0 – -3 градуси.

Тоді як у південних регіонах, зокрема в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму заморозки прогнозують переважно на поверхні ґрунту – до -3 градусів. Це відповідає І рівню небезпечності – жовтому.


Області, де оголошено І та ІІ рівень небезпеки / фото Укргідрометцентр

Синоптики прогнозують, що вже з 3 травня в Україні почне поступово теплішати. Нічна температура повітря підвищиться, тож заморозки відступатимуть.

Яка погода буде в Україні 1 травня?

  • 1 травня подекуди очікуються опади у вигляді дощу. Погода й надалі буде прохолодною та хмарною.

  • Більшість областей накриють заморозки, тоді як температура в денні години коливатиметься від 8 до 13 градусів.

  • Сильних поривів вітру не очікується. Синоптики повідомляють про північно-західний напрямок вітру, швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.