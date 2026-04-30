У зв'язку з цим подекуди випадуть дощі. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода у перший день травня?

Синоптики повідомляють, що на Лівобережжі та у Криму подекуди випадуть незначні дощі. Погода здебільшого буде прохолодною. Через нічні прояснення приземний шар повітря охолоджуватиметься інтенсивніше.

У більшості областей уночі прогнозують заморозки у повітрі 0 – 3 градусів, у південних регіонах температура повітря у цей час становитиме від 1 до 6 градусів, проте там ще утримаються заморозки лише на поверхні ґрунту.

У денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів тепла.

Які умови будуть у Києві і області?

За даними Укргідрометцентру, у Києві та області погода буде мінливо хмарною, без істотних опадів. Вітер рухатиметься північно-західним напрямком, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, тобто без сильних поривів.

В області вночі очікуються заморозки в межах 0 – 3 градусів, удень прогнозують підвищення – від 8 до 13 градусів тепла. У столиці вночі температура повітря становитиме від 1 до 3 градусів тепла, на поверхні ґрунту можливі заморозки в межах 0 – 2 градусів, удень буде від 10 до 12 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львів +12...+14;
  • Івано-Франківськ +12...+14;
  • Тернопіль +12...+14;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +12...+14;
  • Рівне +11...+13;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +12...+14;
  • Миколаїв +11...+13;
  • Херсон +10...+12;
  • Сімферополь +11...+13;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +11...+13;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +8...+10;
  • Полтава +10...+12;
  • Дніпро +11...+13;
  • Запоріжжя +10...+12;
  • Донецьк +10...+12;
  • Луганськ +10...+12;
  • Харків +10...+12.

Погода на 1 травня 2026 року
Прогноз на 1 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Які погодні зміни фіксували нещодавно?

  • Нагадаємо, напередодні у Київській, Чернігівській та Львівській областях випав незначний мокрий сніг. В останній зафіксували нову рекордно низьку температуру з 1976 року цього дня, у місті було 2,4 градуса морозу.

  • Кілька днів тому Україну також накрила негода з вітром, дощем, градом і снігом. Причиною цього холодний атмосферний фронт, який проходив країною. Але вже найближчими днями погодні умови дещо зміняться.

Зокрема, у Черкаській області через негоду попадали дерева, на жаль, повідомляли про одну загиблу жінку. Також 5 випадків падіння дерев на автошляхи та транспортні засоби було нещодавно зафіксовано на Закарпатті.