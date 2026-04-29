В Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Де очікувати заморозків?

Синоптики інформують, що вночі 30 квітня, а також 1 та 2 травня в більшості областей України будуть заморозки у повітрі від 0 до -3 градусів. Так, для цих регіонів оголосили ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності.



Заморозки в Україні 30 квітня / Мапа Укргідрометцентру

Повідомляється також, що на півдні варто бути готовими до заморозків 0…-3 градуси на поверхні ґрунту. У цих областях оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.



Заморозки 1 – 2 травня / Мапа Укргідрометцентру

Як заморозки впливають на рослини?

Синоптик Ігор Кибальчич на сайті Meteoprog розповів, що ступінь шкоди від заморозків залежить не лише від температури, а й від тривалості холоду, виду рослин, їхнього віку та умов вирощування.

Найчутливіші – пасльонові та гарбузові культури: розсада перцю чи баклажанів може загинути навіть при короткому заморозку близько - 1 градус. Також сильно страждають такі рослини:

виноград;

абрикос;

волоський горіх;

персик.

Зазвичай першими ушкоджуються квіти та зав'язь, а також молоде листя. Рослини гинуть через утворення кристалів льоду, які руйнують клітини та спричиняють зневоднення, тому такі пошкодження найчастіше є незворотними.

Міста України накривали гради, дощі й навіть снігопади: що відомо?

Останніми днями в Україні вирувала негода, зокрема сильні пориви вітру й опади. Так, 28 квітня в окремих районах Києва спостерігався невеликий сніг.

Водночас у Львові синоптики зафіксували аномально низьку температуру: 27 квітня вона опустилася до -5,3 градуса, що стало найнижчим показником за понад 80 років спостережень.

Окрім того, через негоду в частині населених пунктів фіксували проблеми з електропостачанням. За даними Укренерго, найбільше постраждали Дніпропетровська, Хмельницька та Київська області.

Коли нарешті потеплішає?

На початку травня синоптики прогнозують поступове потепління – вдень температура підніметься до +10…+16 градусів. Опадів стане менше, хоча у Приазов'ї та на сході країни ще можливі дощі.

В інтерв'ю для 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що наразі погоду визначає холодна повітряна маса, яка надійшла в Україну на вихідних, тому в більшості регіонів зберігається ризик нічних заморозків.

Водночас температура значною мірою залежить від хмарності: за ясного неба вночі заморозки стають більш імовірними.