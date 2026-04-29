В Укргидрометцентре предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

Где ожидать заморозков?

Синоптики информируют, что ночью 30 апреля, а также 1 и 2 мая в большинстве областей Украины будут заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов. Так, для этих регионов объявили II (оранжевый) уровень опасности.



Заморозки в Украине 30 апреля / Карта Укргидрометцентра

Сообщается также, что на юге стоит быть готовыми к заморозкам 0...-3 градуса на поверхности почвы. В этих областях объявили І (желтый) уровень опасности.



Заморозки 1 – 2 мая / Карта Укргидрометцентра

Как заморозки влияют на растения?

Синоптик Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog рассказал, что степень вреда от заморозков зависит не только от температуры, но и от продолжительности холода, вида растений, их возраста и условий выращивания.

Самые чувствительные – пасленовые и тыквенные культуры: рассада перца или баклажанов может погибнуть даже при коротком заморозке около - 1 градус. Также сильно страдают такие растения:

виноград;

абрикос;

грецкий орех;

персик.

Обычно первыми повреждаются цветы и завязь, а также молодые листья. Растения погибают из-за образования кристаллов льда, которые разрушают клетки и вызывают обезвоживание, поэтому такие повреждения чаще всего являются необратимыми.

Города Украины накрывали грады, дожди и даже снегопады: что известно?

В последние дни в Украине бушевала непогода, в частности сильные порывы ветра и осадки. Так, 28 апреля в отдельных районах Киева наблюдался небольшой снег.

В то же время во Львове синоптики зафиксировали аномально низкую температуру: 27 апреля она опустилась до -5,3 градуса, что стало самым низким показателем за более 80 лет наблюдений.

Кроме того, из-за непогоды в части населенных пунктов фиксировали проблемы с электроснабжением. По данным Укрэнерго, больше всего пострадали Днепропетровская, Хмельницкая и Киевская области.

Когда наконец потеплеет?

В начале мая синоптики прогнозируют постепенное потепление – днем температура поднимется до +10...+16 градусов. Осадков станет меньше, хотя в Приазовье и на востоке страны еще возможны дожди.

В интервью для 24 Канала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что сейчас погоду определяет холодная воздушная масса, которая поступила в Украину на выходных, поэтому в большинстве регионов сохраняется риск ночных заморозков.

В то же время температура в значительной степени зависит от облачности: при ясном небе ночью заморозки становятся более вероятными.