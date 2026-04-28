Об этом сообщили в КГГА.

Какая погода в Киеве?

Местные паблики распространили кадры с апрельским снегом в столице. Указывается, что незначительные осадки заметили, в частности, в Троещине.

Снег в столице в конце апреля: смотрите видео

В то же время на ночь 29 и 30 апреля синоптики прогнозируют заморозки в воздухе.– 2 градуса. Объявлен I уровень опасности (желтый).

В среду, 29 апреля, следует ожидать переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. А северо-западный ветер будет со скоростью 5– 10 метров в секунду.

На следующий день, 30 апреля, прогнозируют похожую погоду. Воздух днем прогреется до +8– +10 градусов днем. Осадков не прогнозируют.

Когда ждать потепления?

Игорь Кибальчич прогнозировал, что в первые дни мая в Украине несколько потеплеет. Днем воздух может прогреться до +10– +16 градусов. Хотя осадков станет меньше, они все же возможны на Востоке и в Приазовье.

В Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя температура воздуха в мае будет +12– +15 градусов. Это примерно на полтора градуса ниже нормы.

Количество осадков будет близко к привычным показателям, а именно составит 35– 76 миллиметров, и до 138 миллиметров в горах.