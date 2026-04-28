Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе для Meteoprog.
Какая погода будет в начале мая?
Ночью в пятницу, 1 мая, на крайнем западе страны прогнозируют незначительные, а местами умеренные осадки в виде дождя. Аналогичную ситуацию предусматривают днем для северных, восточных и некоторых центральных областей.
Ветер будет северо-западного направления со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, но на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки – 0...-3 градусов.
В дневные часы столбики термометров повысятся и будут показывать +10...+16 градусов. Уже в субботу, 2 мая, осадков станет меньше, установится сухая погода. Но в Приазовье и восточных областях возможны дожди в дневное время.
Ветер будет двигаться северным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе будут заморозки 0...-3 градусов.
Днем температура воздуха составит +12...+17 градусов, несколько прохладнее условия предусматривают для северо-восточной части, там ожидается всего до +10 градусов. В воскресенье, 3 мая, существенных осадков не будет.
Только в Приазовье и Крыму возможны осадки в виде дождя днем. Ветер будет двигаться переменными направлениями и со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут показывать +2...+7 градусов.
Но на поверхности почвы местами будут возникать заморозки в пределах 0...-3 градусов. Днем синоптик прогнозирует повышение до +15...+20 градусов. В то же время на крайнем западе воздух прогреется до +22 градусов.
Какие погодные условия будут в мае?
По данным Укргидрометцентра, в мае средняя температура воздуха составит ориентировочно 12 – 15 градусов тепла, в горах Карпат и Крыма ожидается 9 – 12 градусов тепла, что на 1,5 градуса ниже нормы.
Несмотря на это, Наталья Птуха сообщала, что последний месяц весны может принести на территорию Украины определенное потепление. Но, по ее словам, говорить об установлении тепла в начале мая пока преждевременно.