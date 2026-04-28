Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі для Meteoprog.

Яка погода буде на початку травня?

Уночі у п'ятницю, 1 травня, на крайньому заході країни прогнозують незначні, а подекуди помірні опади у вигляді дощу. Аналогічну ситуацію передбачають удень для північних, східних та деяких центральних областей.

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 градусів, але на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки – 0…-3 градусів.

У денні години стовпчики термометрів підвищаться і показуватимуть +10...+16 градусів. Вже у суботу, 2 травня, опадів поменшає, встановиться суха погода. Але у Приазов'ї та східних областях можливі дощі у денний час.

Вітер рухатиметься північним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +2…+7 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі будуть заморозки 0…-3 градусів.

Удень температура повітря становитиме +12…+17 градусів, дещо прохолодніші умови передбачають для північно-східної частини, там очікується всього до +10 градусів. У неділю, 3 травня, істотних опадів не буде.

Лише у Приазов'ї та Криму можливі опади у вигляді дощу вдень. Вітер рухатиметься змінними напрямками і зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +2…+7 градусів.

Але на поверхні ґрунту місцями виникатимуть заморозки в межах 0…-3 градусів. Удень синоптик прогнозує підвищення до +15...+20 градусів. Водночас на крайньому заході повітря прогріється до +22 градусів.

Які погодні умови будуть у травні?