Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі для Meteoprog.
Дивіться також Київ та область накрила негода: шквальний вітер зриває дахи будинків, вулиці засипало градом
Яка погода буде на початку травня?
Уночі у п'ятницю, 1 травня, на крайньому заході країни прогнозують незначні, а подекуди помірні опади у вигляді дощу. Аналогічну ситуацію передбачають удень для північних, східних та деяких центральних областей.
Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 градусів, але на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки – 0…-3 градусів.
У денні години стовпчики термометрів підвищаться і показуватимуть +10...+16 градусів. Вже у суботу, 2 травня, опадів поменшає, встановиться суха погода. Але у Приазов'ї та східних областях можливі дощі у денний час.
Вітер рухатиметься північним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +2…+7 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі будуть заморозки 0…-3 градусів.
Удень температура повітря становитиме +12…+17 градусів, дещо прохолодніші умови передбачають для північно-східної частини, там очікується всього до +10 градусів. У неділю, 3 травня, істотних опадів не буде.
Лише у Приазов'ї та Криму можливі опади у вигляді дощу вдень. Вітер рухатиметься змінними напрямками і зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +2…+7 градусів.
Але на поверхні ґрунту місцями виникатимуть заморозки в межах 0…-3 градусів. Удень синоптик прогнозує підвищення до +15...+20 градусів. Водночас на крайньому заході повітря прогріється до +22 градусів.
Які погодні умови будуть у травні?
За даними Укргідрометцентру, у травні середня температура повітря становитиме орієнтовно 12 – 15 градусів тепла, у горах Карпат та Криму очікується 9 – 12 градусів тепла, що на 1,5 градуса нижче за норму.
Попри це, Наталія Птуха повідомляла, що останній місяць весни може принести до території України певне потепління. Але, за її словами, говорити про встановлення тепла на початку травня поки передчасно.