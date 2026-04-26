Про це повідомила керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в інтерв'ю для РБК-Україна.

Дивіться також Дощі з грозами та вітер: якою буде погода в Україні 26 квітня

Коли прийде потепління?

Наталія Птуха розповіла, що прогностичні моделі наразі дають різні варіанти розвитку подій, тому робити точні висновки поки складно. Але, за її словами, з травня очікується загальна тенденція до поступового потепління.

Звичайно, тенденція десь там вже з травня – повинна бути на поступове підвищення температури. Але поки що таких різких якихось змін навіть у перші дні травня ми не очікуємо,

– розповіла вона.

За її словами, наразі спрогнозувати, як зміниться погода після орієнтовно 5 травня, складно. Зауважимо, що вочевидь синоптики Укргідрометцентру уточнюватимуть надалі, як змінюватимуться процеси в атмосфері.

Як погіршиться погода невдовзі?

За даними Укргідрометцентру, в Україні випадуть помірні, водночас у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях значні опади у вигляді дощу. Ба більше, також синоптики попереджають про грози.

Згідно з оприлюдненою інформацією, подекуди можливий град та сильні шквали, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, вдень буде від 14 до 19 градусів тепла.

У Вінницькій, а також північних і західних регіонах очікується від 8 до 13 градусів тепла. Також 27 квітня у східних, вдень і в північних та місцями в центральних областях невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

У нічні години можливі заморозки 0 – 3 градусів. Температура повітря вдень коливатиметься в межах від 6 до 11 градусів тепла, у південній частині вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів.

У денний час стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 15 градусів тепла. Ще 27 квітня утримаються пориви північно-західного вітру, 26 квітня у більшості західних областей подекуди буде до 25 метрів за секунду.

