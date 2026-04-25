Також можливі заморозки у нічні та ранкові години про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якими пройдуть вихідні?

Субота, 25 квітня

У західних областях переважатиме суха погода. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +2…+7 градусів, удень прогнозують +14…+19 градусів. У Карпатах уночі буде близько 0 градусів, удень – +5…+10 градусів.

У північних областях незначні дощі випадуть лише вдень. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 градусів, також місцями очікуються заморозки -1…-3 градусів. Удень фахівець прогнозує +9…+14 градусів.

У центральних областях також не передбачають істотних опадів. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +1...+6 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0...-2 градусів, удень буде +12...+17 градусів.

У південних областях і Криму також серйозних дощів не буде. У нічні години температура повітря становитиме +2…+7 градусів, у денний час стовпчики термометрів показуватимуть у діапазоні +16…+21 градусів.

У східних областях теж не буде опадів. Температура повітря вночі буде 0…+5 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки до -3 градусів. Удень очікуються підвищення до +11...+16 градусів.

Неділя, 26 квітня

У західних регіонах у нічні та ранкові години випадуть короткочасні дощі, подекуди будуть слабкі грози, можливий сильний вітер. Температура повітря вночі становитиме +3…+10 градусів, удень буде +6…+11 градусів.

У північних регіонах удень та вранці також очікуються помірні дощі, які подекуди будуть з грозами, можливі сильні пориви вітру.. Впродовж доби температура повітря коливатиметься в діапазоні +6…+12 градусів.

У центральних регіонах дощі, місцями з грозою, пройдуть лише вдень. Також можливий сильний вітер. Уночі прогнозують +6…+11 градусів, удень – +11…+16 градусів, у Дніпропетровській області буде +17…+20 градусів.

У південних регіонах і Криму лише вдень можливі короткочасні дощі та сильні пориви вітру. Температура вночі – +7...+13 градусів, удень буде +17...+22 градусів, на півдні Одеської області пригріє до +25 градусів.

У східних регіонах вдень пройдуть помірні дощі, які місцями супроводжуватимуться грозою, можливий сильний вітер. Температура повітря вночі буде +3…+8 градусів, вдень прогнозують +15…+20 градусів.

