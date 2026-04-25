Також можливі заморозки у нічні та ранкові години про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Дивіться також Сніг і заморозки посеред квітня: в Укргідрометцентрі відповіли, чи можна це вважати аномалією
Якими пройдуть вихідні?
Субота, 25 квітня
У західних областях переважатиме суха погода. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +2…+7 градусів, удень прогнозують +14…+19 градусів. У Карпатах уночі буде близько 0 градусів, удень – +5…+10 градусів.
У північних областях незначні дощі випадуть лише вдень. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 градусів, також місцями очікуються заморозки -1…-3 градусів. Удень фахівець прогнозує +9…+14 градусів.
У центральних областях також не передбачають істотних опадів. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +1...+6 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0...-2 градусів, удень буде +12...+17 градусів.
У південних областях і Криму також серйозних дощів не буде. У нічні години температура повітря становитиме +2…+7 градусів, у денний час стовпчики термометрів показуватимуть у діапазоні +16…+21 градусів.
У східних областях теж не буде опадів. Температура повітря вночі буде 0…+5 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки до -3 градусів. Удень очікуються підвищення до +11...+16 градусів.
Неділя, 26 квітня
У західних регіонах у нічні та ранкові години випадуть короткочасні дощі, подекуди будуть слабкі грози, можливий сильний вітер. Температура повітря вночі становитиме +3…+10 градусів, удень буде +6…+11 градусів.
У північних регіонах удень та вранці також очікуються помірні дощі, які подекуди будуть з грозами, можливі сильні пориви вітру.. Впродовж доби температура повітря коливатиметься в діапазоні +6…+12 градусів.
У центральних регіонах дощі, місцями з грозою, пройдуть лише вдень. Також можливий сильний вітер. Уночі прогнозують +6…+11 градусів, удень – +11…+16 градусів, у Дніпропетровській області буде +17…+20 градусів.
У південних регіонах і Криму лише вдень можливі короткочасні дощі та сильні пориви вітру. Температура вночі – +7...+13 градусів, удень буде +17...+22 градусів, на півдні Одеської області пригріє до +25 градусів.
У східних регіонах вдень пройдуть помірні дощі, які місцями супроводжуватимуться грозою, можливий сильний вітер. Температура повітря вночі буде +3…+8 градусів, вдень прогнозують +15…+20 градусів.
Які прогнози давали синоптики?
До слова, середньомісячна температура в Україні в травні прогнозується на рівні 12 – 15 градусів, що на 1,5 градуса нижче за норму. Кількість опадів, імовірно, складе 35 – 76 міліметрів, що становить 80–100% від норми.
Найближчими днями, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, відчутного покращення погоди по території країни чекати не варто. Водночас деякі області натомість накриють опади у вигляді мокрого снігу і дощу.