Про це в інтерв'ю для "РБК-Україна" розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Дивіться також Надпотужний Ель-Ніньйо принесе рекордні температури: науковці жахають новим прогнозом

Чи є цьогорічна квітнева погода аномальною?

Погодні умови, які українці спостерігають у квітні 2026 року, справді виходять за межі кліматичної норми для цього періоду, однак не є безпрецедентними.

За словами фахівчині, поява снігу наприкінці квітня, особливо у центральних, східних і південних регіонах України, вважається нетиповим явищем.

Наш відділ агрометеорології вже певний такий аналіз провів. Що сніг, звичайно, наприкінці квітня – у центрі, на сході, на півдні України – не є нормою. Проте такі погодні умови час від часу все ж таки трапляються. Навіть на початку травня – деякі історичні дані таке містять,

– каже Птуха.

Основною причиною такої погоди у квітні 2026 року стали нестандартні синоптичні процеси. Зокрема, визначальний вплив мали холодні повітряні маси, які надходили з північних регіонів Європи та спричинили різке похолодання.

Синоптикиня оцінює імовірність подібних опадів у вигляді мокрого снігу в другій половині квітня як відносно низьку. За її даними, такі погодні умови можуть спостерігатися приблизно два – три рази на 15 – 20 років, особливо у північних та північно-східних областях.

Тому нинішня погода є радше рідкісною, ніж аномальною у повному сенсі цього слова. Вона вписується у межі кліматичної мінливості, хоча й значно відрізняється від звичних весняних умов.

У яких регіонах раніше випадав сніг?

У квітні Україні різко змінилася погода – частину регіонів накрив снігопад, тоді як інші потерпають від сильного вітру та дощів. Зокрема, сніг уже фіксують у північних і західних областях.

Йдеться про Житомирську та Хмельницьку області, де опади у вигляді снігу вже активно вкривали дороги та населені пункти. У мережі публікували відео, на яких видно, як весняні пейзажі швидко змінювалися на зимові.

Водночас у більшості інших регіонів України спостерігалося суттєве погіршення погодних умов. Там панували сильні пориви вітру, дощі та зниження температури повітря.

Останнім регіоном, де нещодавно випадав сніг було Прикарпаття. Зокрема, 12 квітня на горі Піп Іван Чорногірський спостерігалися складні погодні умови: мороз, сніг, туман.

Скільки днів ще триватиме негода в Україні?

Негода в Україні збережеться щонайменше до кінця квітня, а погодні умови залишатимуться нестабільними. За словами синоптика Івана Семиліта, хмарність, дощі, подекуди мокрий сніг та поривчастий вітер визначатимуть погоду як упродовж цього, так і наступного тижня.

Він зазначив, що суттєвих змін у погодних умовах найближчим часом не очікується. Зокрема, періодичні опади прогнозують уже з 27 квітня. Температура повітря залишатиметься відносно низькою для цього періоду. У нічні години стовпчики термометрів коливатимуться в межах +1…+8 градусів. Вдень повітря прогріватиметься до +9…+14 градусів.

Таким чином, погодна ситуація в Україні залишатиметься прохолодною та вологою щонайменше до 30 квітня.