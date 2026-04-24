Об этом в интервью для "РБК-Украина" рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Является ли нынешняя апрельская погода аномальной?

Погодные условия, которые украинцы наблюдают в апреле 2026 года, действительно выходят за пределы климатической нормы для этого периода, однако не являются беспрецедентными.

По словам специалиста, появление снега в конце апреля, особенно в центральных, восточных и южных регионах Украины, считается нетипичным явлением.

Наш отдел агрометеорологии уже определенный такой анализ провел. Что снег, конечно, в конце апреля – в центре, на востоке, на юге Украины – не является нормой. Однако такие погодные условия время от времени все же случаются. Даже в начале мая – некоторые исторические данные такое содержат,

– говорит Птуха.

Основной причиной такой погоды в апреле 2026 года стали нестандартные синоптические процессы. В частности, определяющее влияние имели холодные воздушные массы, которые поступали из северных регионов Европы и вызвали резкое похолодание.

Синоптик оценивает вероятность подобных осадков в виде мокрого снега во второй половине апреля как относительно низкую. По ее данным, такие погодные условия могут наблюдаться примерно два – три раза в 15 – 20 лет, особенно в северных и северо-восточных областях.

Поэтому нынешняя погода является скорее редкой, чем аномальной в полном смысле этого слова. Она вписывается в пределы климатической изменчивости, хотя и значительно отличается от привычных весенних условий.

В каких регионах раньше выпадал снег?

В апреле в Украине резко изменилась погода – часть регионов накрыл снегопад, тогда как другие страдают от сильного ветра и дождей. В частности, снег уже фиксируют в северных и западных областях.

Речь идет о Житомирской и Хмельницкой областях, где осадки в виде снега уже активно покрывали дороги и населенные пункты. В сети публиковали видео, на которых видно, как весенние пейзажи быстро менялись на зимние.

В то же время в большинстве других регионов Украины наблюдалось существенное ухудшение погодных условий. Там царили сильные порывы ветра, дожди и снижение температуры воздуха.

Последним регионом, где недавно выпадал снег было Прикарпатье. В частности, 12 апреля на горе Поп Иван Черногорский наблюдались сложные погодные условия: мороз, снег, туман.

Сколько дней еще продлится непогода в Украине?

Непогода в Украине сохранится как минимум до конца апреля, а погодные условия будут оставаться нестабильными. По словам синоптика Ивана Семилита, облачность, дожди, местами мокрый снег и порывистый ветер будут определять погоду как в течение этого, так и на следующей неделе.

Он отметил, что существенных изменений в погодных условиях в ближайшее время не ожидается. В частности, периодические осадки прогнозируют уже с 27 апреля. Температура воздуха будет оставаться относительно низкой для этого периода. В ночные часы столбики термометров будут колебаться в пределах +1...+8 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +9...+14 градусов.

Таким образом, погодная ситуация в Украине будет оставаться прохладной и влажной как минимум до 30 апреля.