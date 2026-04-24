Это является чрезвычайно четким сигналом того, что на планету надвигается разрушительный погодный паттерн. Специалисты отмечают, что климатические модели сейчас демонстрируют редкую согласованность, что дает высокую уверенность в начале явления с последующим его усилением в течение следующих месяцев, пишет Daily Mail.

Что известно о приближении "супер Эль-Ниньо"?

Эль-Ниньо является частью природного цикла, известного как Южное колебание, который обычно длится от двух до семи лет, сменяясь фазой похолодания, известной как Ла-Нинья. Во время теплой фазы нагретая вода, накапливается в Тихом океане, распространяется на большие площади и повышает среднюю температуру поверхности Земли. В конце концов, это избыточное тепло выходит в атмосферу, что приводит к общему потеплению планеты на многие месяцы.

Хотя этот цикл существует сотни тысяч лет, а мы наблюдаем за ним десятки лет, нынешние показатели указывают на то, что 2026 год может стать свидетелем одного из самых сильных проявлений Эль-Ниньо за всю историю наблюдений.

Ученые используют неофициальный термин "супер Эль-Ниньо" для случаев, когда прогрев поверхности океана превышает 2 градуса Цельсия выше нормы. Прогнозы Национального управления океанических и атмосферных исследований США указывают на вероятность возникновения именно такого сценария как один к четырем.

Отдельные исследователи даже предполагают возможность сильнейшего события за последние 140 лет. Британская метеорологическая служба также подтверждает эти опасения, заявляя о значительных оползнях в тропической тихоокеанской зоне и прогнозируя аномалии на уровне 1,5 градуса Цельсия, что уже сделает это явление самым мощным в текущем веке.

Чего ждать от погоды

Важно понимать, что само по себе это явление не вызвано глобальным потеплением, однако оно накладывается на уже существующий эффект от парниковых газов. Это создает дополнительный тепловой толчок, который почти наверняка приведет к скачку температур до рекордных уровней, пишет ученый Марк Алесси в блоге Union of Concerned Scientists.

Ученые считают, что 2024 год уже стал самым жарким за всю историю из-за сочетания климатических изменений и сильного Эль-Ниньо, а появление нового суперцикла создает реальную угрозу того, что 2026 и 2027 годы снова побьют эти рекорды.

Последствия для планеты будут не только температурными, но и приведут к серьезным нарушениям погодных условий.

Типичный сценарий предусматривает увеличение количества осадков и масштабные наводнения в Южной Америке, Соединенных Штатах Америки, Африке и в Центральной Азии.

В то же время Австралия и Индонезия могут страдать от длительных засух, что значительно повышает риск возникновения лесных пожаров в Юго-Восточной Азии.

Ожидается, что температура суши будет выше средней почти повсеместно, но сильнее всего это почувствуют жители Северной и Центральной Америки, Карибского бассейна, Европы и Северной Африки.

Пока существует определенная неопределенность относительно того, какими будут конкретные условия, поскольку сезон Эль-Ниньо еще не начался, к тому же существует так называемая весенняя неопределенность, когда условия меняются так резко, что предсказать что-то становится сложнее, чем в другие времена года. Но, как подытоживает издание Guardian, риск достаточно высок, чтобы беспокоиться.