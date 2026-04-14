Как глобальное потепление превращает ледники в скрытую угрозу для человечества?

Ученые из Потсдамского института исследований влияния на климат только что изменили представление о стабильности антарктического ледяного щита. Вместо того, чтобы рассматривать континент как единую монолитную систему, они проанализировали сеть из 18 отдельных дренажных бассейнов. Каждая из этих систем имеет собственную динамику, уникальную геометрию скалистого дна и индивидуальные пороги чувствительности к температуре. Некоторые регионы теряют лед постепенно, однако другие демонстрируют нелинейное поведение, где даже незначительное потепление приводит к внезапному коллапсу, пишет Indian Defence Review.

На сегодня средняя глобальная температура поднялась примерно на 1,3 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это число приобретает тревожный смысл, если сопоставить его с результатами моделирования: для наименее стабильных бассейнов Западной Антарктиды порог необратимого таяния лежит в пределах от 1 до 2 градусов Цельсия.

Это означает, что для некоторых частей континента точка невозврата уже пройдена или находится на расстоянии вытянутой руки. В частности, бассейны ледников Туэйтса и Пайн-Айленд, которые вместе сбрасывают в море Амундсена около 5 процентов всего льда Антарктиды, находятся под непосредственным ударом.

По данным ученых, пересечение критической границы в этом секторе обрекает его на потерю примерно 70 процентов объема льда, что в долгосрочной перспективе добавит 0,9 метра к уровню мирового океана.

Основным механизмом разрушения является нестабильность морского ледяного щита. Когда теплые воды океана подмывают лед снизу, линия налегания отступает вглубь материка, где так называемое коренное ложе становится все глубже. Поскольку скалистая основа наклонена в сторону центра континента, процесс отступления лишь ускоряется, превращаясь в самоподдерживающуюся реакцию.

Исследователи в своей работе в Nature Climate Change подчеркивают явление гистерезиса: для того, чтобы остановить или повернуть вспять этот процесс, температуру планеты пришлось бы снизить до уровня, значительно ниже того, что был до начала промышленной эпохи.

Где ситуация хуже всего

Западная часть континента привлекает больше всего внимания, но Восточная Антарктида также демонстрирует уязвимость. Бассейны Кука, Нинниса и Мерца, связаны с подледниковым бассейном Вилкса, имеют критический порог между 2 и 3 градусами Цельсия. В случае его пересечения регион может потерять 40 процентов льда, что повлечет поднятие уровня моря на 1,2 метра.

Здесь срабатывает так называемый механизм "ледяной пробки": небольшое таяние ледников на побережье открывает путь для стремительного осушения огромных внутренних массивов льда. При глобальном потеплении более 6 градусов Цельсия нестабильными станут почти все бассейны Восточной Антарктиды, что совокупно грозит поднятием океана более чем на 26 метров.

Действовать надо уже сейчас

Использованная в исследовании параллельная модель ледяного щита (PISM) была откалибрована по данным палеоклимата и современных спутниковых наблюдений. Ученые отмечают, что хотя пересечение порогов происходит уже сейчас, сам процесс таяния растянется на века и тысячелетия.

Однако именно сегодняшние решения по выбросам и траектории потепления определяют будущее, которое невозможно будет изменить. Если температура превысит 10 градусов Цельсия, Антарктида фактически полностью лишится своего ледового покрова в долгосрочной перспективе.

Важно отметить, что значительное поднятие уровня моря может начаться еще до достижения указанных критических уровней. Каждый бассейн реагирует по-своему: одни теряют массу линейно, другие – скачками. Но общий вывод однозначный: Антарктида – это не стабильная ледяная глыба, а сеть чувствительных систем, многие из которых уже начали свой путь к окончательному исчезновению.