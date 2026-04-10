Как изменится мировой климат из-за Эль-Ниньо в 2026 году?

Согласно последнему отчету Центра прогнозирования климата NOAA, специалисты зафиксировали окончательное завершение фазы Ла-Нинья и переход к нейтральному состоянию системы ENSO. Сейчас с вероятностью 80 процентов такие нейтральные условия будут сохраняться с апреля по июнь 2026 года. Однако уже в период с мая по июль шансы на появление Эль-Ниньо возрастают до 61 процента. Это явление, вероятно, продлится как минимум до конца текущего года, пишет IFLScience.

Смотрите также Жуткое исследование назвало количество ежегодных смертей, которые повлечет изменение климата

Эль-Ниньо является естественным климатическим циклом, который возникает из-за колебаний температуры поверхности океана и атмосферного давления в восточной части тропического Тихого океана. Эта теплая фаза имеет глобальное влияние, вызывая цепную реакцию, что меняет режимы выпадения дождей, усиливает засухи, влияет на тропические циклоны и провоцирует волны жары по всему миру, от Арктики до Антарктики и от США до Японии.

В мире, который уже страдает от выбросов парниковых газов, Эль-Ниньо может добавить к средней температуре около 0,2 градуса Цельсия, что значительно повышает риски установления новых температурных рекордов.

Данные европейской службы Copernicus подтверждают тревожную тенденцию. Март 2026 года стал четвертым самым теплым мартом за всю историю наблюдений, продемонстрировав температуру на 1,48 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Средняя температура воздуха на поверхности планеты составила 13,94 градуса Цельсия.

Кроме того, температура поверхности моря в марте достигла второго самого высокого значения в истории, что ученые расценивают как прямой признак перехода к условиям Эль-Ниньо. Ежедневные показатели температуры воды в марте стабильно росли, приближаясь к рекордам, установленных во время предыдущего мощного Эль-Ниньо в 2024 году.

Особенно сложная ситуация наблюдается в Арктике, где средняя площадь морского льда в марте была на 5,7 процента ниже нормы, что является абсолютным антирекордом для этого месяца.

В Антарктике площадь льда также сократилась на 10 процентов от среднего показателя.

Директор службы Copernicus Карло Буонтемпо отмечает, что эти цифры свидетельствуют о том, что климатическая система находится под постоянным и все большим давлением. Метеорологи обращают внимание на то, что в течение последнего месяца индекс температуры поверхности моря в центральной части Тихого океана демонстрировал падение температуры на 0,2 градуса Цельсия, тогда как в крайних восточных регионах прибавилось от 0,3 до 0,6 градуса Цельсия, говорится в заявлении NOAA.

Индекс подповерхностной температуры растет уже пятый месяц подряд, что свидетельствует о накоплении тепла в глубинах океана. Хотя сейчас прогнозируется умеренное Эль-Ниньо, существуют расчеты, согласно которым с вероятностью 1 к 4 событие может превратиться в супер Эль-Ниньо с отклонением температуры на 2,0 градуса Цельсия или более во время следующей зимы в Северном полушарии.

Смотрите также Компания Stardust изобрела новую частицу для затмения Солнца, которая спасет нас от потепления

Какие последствия

Глобальные последствия такого явления будут ощутимыми для многих регионов:

Ожидается усиление осадков и возможны наводнения на юге США и в Южной Европе.

В то же время на севере США и в Канаде погода может быть суше и теплее, чем обычно.

В Атлантическом океане Эль-Ниньо обычно ослабляет сезоны ураганов.

Однако в центральном и восточном бассейнах Тихого океана активность штормов, наоборот, растет.

Поскольку последние 11 лет уже стали самыми жаркими в истории, возвращение Эль-Ниньо в 2026 году может сделать этот период и следующий 2027 год еще более экстремальными.