Последствия этого явления могут изменить структуру смертности в мире уже к середине века. Это поставит под угрозу миллионы людей в разных уголках Земли. Об этом пишут в исследовании, которое появилось на The Lancet.

Сколько людей умрет из-за потепления и других эффектов?

Научное сообщество бьет тревогу: изменения климата провоцируют глобальную волну физической инертности. Международная группа исследователей проанализировала данные из 156 стран за период с 2000 по 2022 год, чтобы понять, как повышение температуры влияет на ежедневные привычки людей.

Результаты оказались ошеломляющими: каждый дополнительный месяц, в течение которого средняя температура превышает порог в 27,8 градуса Цельсия, вызывает рост уровня физической неактивности на 1,44 процентных пункта в глобальном масштабе.

Наиболее уязвимыми к этим изменениям являются страны с низким и средним уровнем дохода. Там показатель отказа от активного образа жизни растет еще стремительнее – на 1,85 процентного пункта за каждый экстремально теплый месяц.

Ученые объясняют это тем, что жара создает значительные физиологические препятствия. Она увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, ускоряет обезвоживание и повышает субъективное ощущение усталости. Поэтому обычная прогулка или работа на свежем воздухе превращается в изнурительное испытание, что заставляет людей выбирать малоподвижный образ жизни.

К 2050 году эти тенденции могут привести к катастрофическим последствиям. Прогнозируется, что из-за климатически обусловленной пассивности ежегодно будет происходить от 470 000 до 700 000 дополнительных преждевременных смертей.

Экономические последствия

Кроме человеческих потерь, мир столкнется с серьезными экономическими вызовами. Снижение производительности труда из-за ухудшения здоровья и невозможности работать в условиях жары будет стоить мировой экономике от 2,40 до 3,68 миллиарда долларов ежегодно.

Каждый воспринимает жару по-своему

Исследование также выявило гендерное и возрастное неравенство в восприятии теплового стресса:

Женщины оказались более чувствительными к повышению температуры: их уровень неактивности при экстремальной жаре возрастает на 1,69 процентных пункта по сравнению с 1,18 у мужчин.

Похожая ситуация наблюдается и среди пожилых людей, чей организм хуже справляется с терморегуляцией.

Географически "горячими точками" станут Центральная Америка, Карибский бассейн, Восточная Африка и Экваториальная Юго-Восточная Азия, где уровень физической пассивности может вырасти на 4 процента и более.

Планы нарушаются

Такая ситуация ставит под угрозу выполнение глобальных целей Всемирной организации здравоохранения, которая планировала снизить уровень физической неактивности в мире на 15 процентов к 2030 году, отмечает Daily Mail. Вместо прогресса человечество рискует получить "тепловую ловушку", которая только усилит эпидемию неинфекционных заболеваний, таких как ожирение и сердечно-сосудистые расстройства.

Что же делать?

Для предотвращения мрачных прогнозов исследователи предлагают действовать немедленно. Необходимо внедрять адаптивный городской дизайн: создавать затененные зоны, использовать светоотражающие материалы для дорог и интегрировать водные объекты в инфраструктуру городов.

Важным шагом является также субсидирование доступных спортивных центров с климат-контролем и разработка специальных рекомендаций по безопасной активности в условиях высоких температур.

Физическая активность должна восприниматься не как прихоть, а как жизненно важная потребность, которую необходимо защищать в условиях климатического кризиса.