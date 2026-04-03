Как новая разработка поможет остановить потепление?
Израильско-американский стартап Stardust Solutions объявил о привлечении 60 миллионов долларов инвестиций в 2025 году, что стало рекордной суммой для отрасли солнечной геоинженерии. Главная идея проекта заключается в том, чтобы распылять в стратосфере Земли специальные микроскопические частицы, которые будут отражать часть солнечного света обратно в космос. Количество отраженного света для человека будет незаметным – темнота не наступит. Однако этого будет достаточно, чтобы уменьшить количество солнечного тепла для приемлемых пределов, пишет Futurism.
Этот метод фактически копирует эффект от мощных извержений вулканов, которые естественным путем охлаждают поверхность планеты. Однако, в отличие от вулканического пепла и серных аэрозолей, которые вызывают кислотные дожди и разрушают озоновый слой, разработчики Stardust заявляют о создании уникального, экологически нейтрального вещества.
Руководитель компании и бывший физик ядерщик Янай Едваб утверждает, что новая частица по уровню безопасности напоминает обычную муку, но при этом ее можно производить в промышленных масштабах – миллионами тонн.
Компания уже подготовила 14-страничный план безопасного тестирования и перечень руководящих принципов своей деятельности. Однако состав самой частицы остается коммерческой тайной, которую обещают раскрыть только в течение ближайших месяцев.
Такая закрытость вызывает беспокойство в научном сообществе. Эксперт по геоинженерии Синтия Шарф замечает, что пока никто из независимых специалистов не знает, какие именно вещества частная структура собирается вводить в атмосферу ради получения прибыли.
Ранее ученые предлагали распылять диоксид серы, мел и даже алмазную пыль. Поэтому очевидно, это должно быть что-то совершенно новое.
Не всех любят солнечную геоинженерию
История солнечной геоинженерии уже имеет примеры жесткого сопротивления. В 2023 году Мексика полностью запретила подобные эксперименты после того, как другой стартап выпустил в воздух воздушный шар с диоксидом серы. Впоследствии выяснилось, что вещества там было всего несколько граммов, чего недостаточно для какого-либо эффекта (вулканы обычно выбрасывают от 500 до 10 000 тонн диоксида серы в сутки без ощутимых последствий).
Похожая судьба постигла и проект Гарвардского университета в 2021 году, который закрыли еще до начала испытаний из-за протестов. Stardust Solutions пытается действовать иначе, привлекая лоббистов для переговоров с Конгрессом США и подчеркивая необходимость государственного регулирования.
Янай Едваб сравнивает свою компанию с фармацевтическими гигантами: они создают лекарства за частные средства, но выпускают их на рынок только под строгим наблюдением контролирующих органов.
Почему ученые и правительства боятся солнечной геоинженерии?
Ученые и правительства многих стран выражают серьезное беспокойство относительно солнечной геоинженерии (в частности распыления аэрозолей в стратосфере) из-за ряда непредсказуемых рисков для планеты. Хотя эта технология теоретически может быстро снизить глобальную температуру, она не устраняет причину потепления - накопление парниковых газов.
Основные причины сомнений:
- Риск "шока прекращения". Если систему распыления частиц внезапно остановить (из-за войны, терроризма или технического сбоя), температура на планете может подскочить на несколько градусов за считанные годы, что станет катастрофой для экосистем.
- Изменение циклов осадков. Моделирование показывает, что отражение солнечного света может нарушить глобальные муссоны и циклы дождей, что приведет к засухам в уязвимых регионах, таких как Африка и Южная Азия, и будет угрожать продовольственной безопасности.
- Разрушение озонового слоя. Использование сульфатных аэрозолей может замедлить восстановление озонового слоя или даже способствовать его разрушению, увеличивая уровень опасного ультрафиолетового излучения.
- Моральный ущерб. Правительства опасаются, что наличие "технологического решения" даст повод крупным корпорациям и странам не сокращать выбросы что лишь усугубит проблему в долгосрочной перспективе.
- Геополитические конфликты. Поскольку технология влияет на всю планету, одностороннее использование ее одной страной может вызвать обвинения в причинении стихийных бедствий (засух или наводнений) в других регионах, что угрожает международной безопасности.
- Окисление океана. Геоинженерия только маскирует температуру, но уровень углерода в атмосфере остается высоким, поэтому океаны будут продолжать поглощать углерод и закисляться, что уничтожает морские экосистемы.
- Наконец, мы не знаем достоверно всех эффектов таких действий. Даже самые мощные суперкомпьютеры не способны смоделировать всю цепочку возможных последствий. Некоторые предполагают, что такое вмешательство может привести к самоподдерживающемуся похолоданию, которое заморозит планету.
Если идея будет удачная
В перспективе Stardust Solutions планирует продавать свою технологию национальным правительствам или международным организациям, таким как ООН. Среди потенциальных клиентов могут быть не только США или Китай, но и страны, что больше всего страдают от жары, например Гана.
Руководство Stardust рассматривает геоинженерию как инструмент, что позволит выиграть время для развития возобновляемой энергетики и строительства атомных реакторов, не снижая привычный уровень жизни населения. Они надеются на заключение международного соглашения, подобного Монреальскому протоколу 1987 года, которое бы регулировало вмешательство в атмосферные процессы на глобальном уровне.
В то же время критики предупреждают об опасности зависимости от такого метода. Если человечество начнет охлаждать планету искусственно и при этом замедлит переход на чистую энергию, остановить распыление частиц будет почти невозможно без катастрофических последствий, пишет The Atlantic. Планета может оказаться в ситуации, когда ей придется десятилетиями или даже столетиями платить частной компании за поддержание пригодной для жизни температуры.
Несмотря на все риски, сторонники идеи считают, что в условиях стремительного потепления наличие такого "страхового полиса" является критически важным для выживания будущих поколений.