Як зміниться світовий клімат через Ель-Ніньйо у 2026 році?

Згідно з останнім звітом Центру прогнозування клімату NOAA, фахівці зафіксували остаточне завершення фази Ла-Нінья та перехід до нейтрального стану системи ENSO. Наразі з імовірністю 80 відсотків такі нейтральні умови зберігатимуться з квітня до червня 2026 року. Проте вже у період з травня по липень шанси на появу Ель-Ніньйо зростають до 61 відсотка. Це явище, ймовірно, триватиме щонайменше до кінця поточного року, пише IFLScience.

Ель-Ніньйо є природним кліматичним циклом, який виникає через коливання температури поверхні океану та атмосферного тиску в східній частині тропічного Тихого океану. Ця тепла фаза має глобальний вплив, спричиняючи ланцюгову реакцію, що змінює режими випадання дощів, посилює посухи, впливає на тропічні циклони та провокує хвилі спеки по всьому світу, від Арктики до Антарктики й від США до Японії.

У світі, який уже страждає від викидів парникових газів, Ель-Ніньйо може додати до середньої температури близько 0,2 градуса Цельсія, що значно підвищує ризики встановлення нових температурних рекордів.

Дані європейської служби Copernicus підтверджують тривожну тенденцію. Березень 2026 року став четвертим найтеплішим березнем за всю історію спостережень, продемонструвавши температуру на 1,48 градуса Цельсія вище за доіндустріальний рівень. Середня температура повітря на поверхні планети склала 13,94 градуса Цельсія.

Крім того, температура поверхні моря у березні досягла другого найвищого значення в історії, що вчені розцінюють як пряму ознаку переходу до умов Ель-Ніньйо. Щоденні показники температури води у березні стабільно зростали, наближаючись до рекордів, встановлених під час попереднього потужного Ель-Ніньйо у 2024 році.

Особливо складна ситуація спостерігається в Арктиці, де середня площа морського льоду в березні була на 5,7 відсотка нижчою за норму, що є абсолютним антирекордом для цього місяця.

В Антарктиці площа льоду також скоротилася на 10 відсотків від середнього показника.

Директор служби Copernicus Карло Буонтемпо зазначає, що ці цифри свідчать про те, що кліматична система перебуває під постійним і дедалі більшим тиском. Метеорологи звертають увагу на те, що протягом останнього місяця індекс температури поверхні моря у центральній частині Тихого океану демонстрував падіння температури на 0,2 градуса Цельсія, тоді як у крайніх східних регіонах додалося від 0,3 до 0,6 градуса Цельсія, йдеться в заяві NOAA.

Індекс підповерхневої температури зростає вже п'ятий місяць поспіль, що свідчить про накопичення тепла у глибинах океану. Хоча зараз прогнозується помірне Ель-Ніньйо, існують розрахунки, згідно з якими з імовірністю 1 до 4 подія може перетворитися на супер Ель-Ніньйо з відхиленням температури на 2,0 градуси Цельсія або більше під час наступної зими в Північній півкулі.

Які наслідки

Глобальні наслідки такого явища будуть відчутними для багатьох регіонів:

Очікується посилення опадів та можливі повені на півдні США та в Південній Європі.

Водночас на півночі США та в Канаді погода може бути сухішою та теплішою, ніж зазвичай.

В Атлантичному океані Ель-Ніньйо зазвичай послаблює сезони ураганів.

Проте в центральному та східному басейнах Тихого океану активність штормів, навпаки, зростає.

Оскільки останні 11 років уже стали найспекотнішими в історії, повернення Ель-Ніньйо у 2026 році може зробити цей період та наступний 2027 рік ще більш екстремальними.