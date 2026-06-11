Жизнь после конца света

Когда астероид диаметром примерно 10 километров врезался в территорию современного полуострова Юкатан в Мексике, он вызвал глобальный катаклизм. Это привело к вымиранию около 75 процентов всех живых существ на планете, включая всех нептичьих динозавров. Однако тот же удар создал огромную подземную среду, способную поддерживать микробную жизнь в течение по меньшей мере 8 миллионов лет. Это в четыре раза дольше, чем ранее считали ученые, пишет издание Space.com.

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Новое исследование, результаты которого опубликовали в журнале Communications Earth & Environment, базируется на обновленном компьютерном моделировании. Ученые выяснили, что гидротермальная система, которая возникла под знаменитым кратером Чиксулуб, существовала значительно дольше, чем предполагали консервативные оценки начала 2000-х годов. Это делает ее наиболее долговечной известной гидротермальной системой на Земле, возникшей в результате падения космического объекта.

Где бы на Земле вы не нашли теплую проточную воду, там вы найдете жизнь, и мы уже давно знаем, что удары астероидов создают гидротермальные системы,

– прокомментировала соавтор исследования из Шотландского центра экологических исследований университетов (SUERC) Аннамари Пикерсгилл.

Удар астероида выбил кратер шириной почти 200 километров и высвободил колоссальное количество тепла глубоко в земной коре. В результате морская вода из Мексиканского залива начала просачиваться в раздробленные и расплавленные породы под кратером. Это создало разветвленную сеть горячих, заполненных водой пор и трещин. Такие условия исследователи считают чрезвычайно благоприятными для существования микроорганизмов.

Чтобы понять, как эта система оставалась активной так долго, команда ученых использовала данные экспедиции 2016 года. Тогда в рамках Международной программы открытия океана (IODP) специалисты пробурили скважину в пиковом кольце Чиксулуба и извлекли образцы породы из-под морского дна. Среди найденных материалов был богатый на калий полевой шпат. Этот минерал сформировался именно тогда, когда горячие жидкости циркулировали через кратер после катастрофы.

Используя методы аргон-аргонового датирования, исследователи установили, что эти минералы образовывались в течение удивительно длительного периода: от момента удара 66 миллионов лет назад до отметки примерно 58 миллионов лет назад. Полученные результаты подтвердили, что гидротермальная активность продолжалась минимум 8 миллионов лет.

Совершенствование вычислительных методов позволяет исследователям моделировать сложные природные системы с беспрецедентным реализмом, приближая нас к раскрытию тайн хаотических физических процессов, которые формируют Землю и другие планетарные тела в геологических временных масштабах,

– добавил соавтор исследования и бывший докторант Университета Глазго Эвангелос Кристоу.

Подобные гидротермальные среды могли играть решающую роль в возникновении и эволюции жизни на ранней Земле. Пористый и раздробленный скальный фундамент создает микросферы, где микроорганизмы защищены от радиации и экстремальных перепадов температуры на поверхности. Это дает жизни шанс закрепиться и развиваться даже после таких сокрушительных событий, как падение астероида Чиксулуб.

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Выводы ученых имеют большое значение не только для земной истории, но и для поиска жизни на других планетах, в частности на Марсе. Красная планета пережила множество столкновений с астероидами и когда-то имела поверхностные воды. Мощные удары могли создать там аналогичные подземные гидротермальные системы, которые оставались пригодными для жизни длительное время после того, как условия на поверхности Марса стали враждебными.