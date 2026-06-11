Життя після кінця світу

Коли астероїд діаметром приблизно 10 кілометрів врізався в територію сучасного півострова Юкатан у Мексиці, він спричинив глобальний катаклізм. Це призвело до вимирання близько 75 відсотків усіх живих істот на планеті, включно з усіма непташиними динозаврами. Однак той самий удар створив величезне підземне середовище, здатне підтримувати мікробне життя протягом щонайменше 8 мільйонів років. Це в чотири рази довше, ніж раніше вважали науковці, пише видання Space.com.

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Нове дослідження, результати якого опублікували в журналі Communications Earth & Environment, базується на оновленому комп'ютерному моделюванні. Вчені з'ясували, що гідротермальна система, яка виникла під знаменитим кратером Чиксулуб, існувала значно довше, ніж передбачали консервативні оцінки початку 2000-х років. Це робить її найбільш довговічною відомою гідротермальною системою на Землі, що виникла внаслідок падіння космічного об'єкта.

Де б на Землі ви не знайшли теплу проточну воду, там ви знайдете життя, і ми вже давно знаємо, що удари астероїдів створюють гідротермальні системи,

– прокоментувала співавторка дослідження з Шотландського центру екологічних досліджень університетів (SUERC) Аннамарі Пікерсгілл.

Удар астероїда вибив кратер завширшки майже 200 кілометрів і вивільнив колосальну кількість тепла глибоко в земній корі. У результаті морська вода з Мексиканської затоки почала просочуватися в роздроблені та розплавлені породи під кратером. Це створило розгалужену мережу гарячих, заповнених водою пор і тріщин. Такі умови дослідники вважають надзвичайно сприятливими для існування мікроорганізмів.

Щоб зрозуміти, як ця система залишалася активною так довго, команда науковців використала дані експедиції 2016 року. Тоді в межах Міжнародної програми відкриття океану (IODP) фахівці пробурили свердловину в піковому кільці Чиксулуба й витягли зразки породи з-під морського дна. Серед знайдених матеріалів був багатий на калій польовий шпат. Цей мінерал сформувався саме тоді, коли гарячі рідини циркулювали через кратер після катастрофи.

Використовуючи методи аргон-аргонового датування, дослідники встановили, що ці мінерали утворювалися протягом дивовижно тривалого періоду: від моменту удару 66 мільйонів років тому до позначки приблизно 58 мільйонів років тому. Отримані результати підтвердили, що гідротермальна активність тривала мінімум 8 мільйонів років.

Удосконалення обчислювальних методів дає змогу дослідникам моделювати складні природні системи з безпрецедентним реалізмом, наближаючи нас до розкриття таємниць хаотичних фізичних процесів, які формують Землю та інші планетарні тіла в геологічних часових масштабах,

– додав співавтор дослідження та колишній докторант Університету Глазго Евангелос Крістоу.

Подібні гідротермальні середовища могли відігравати вирішальну роль у виникненні та еволюції життя на ранній Землі. Пористий і роздроблений скельний фундамент створює мікросфери, де мікроорганізми захищені від радіації та екстремальних перепадів температури на поверхні. Це дає життю шанс закріпитися і розвиватися навіть після таких нищівних подій, як падіння астероїда Чиксулуб.

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Висновки вчених мають велике значення не лише для земної історії, а й для пошуку життя на інших планетах, зокрема на Марсі. Червона планета пережила безліч зіткнень з астероїдами та колись мала поверхневі води. Потужні удари могли створити там аналогічні підземні гідротермальні системи, які залишалися придатними для життя тривалий час після того, як умови на поверхні Марса стали ворожими.