Про це повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття.
Дивіться також Негода й надалі вируватиме: синоптики прогнозують дощі та сніг 21 квітня
Яка погода на Прикарпатті?
На горі спостерігаються складні погодні умови: хмарно, туман, вітер північний 8 метрів за секунду, температура повітря -8, а також падає сніг. Видимість погіршена.
Через таку негоду зростає ризик переохолодження та дезорієнтації. Складно та небезпечно може бути навіть досвідченим туристам через слизькі схили і приховані під снігом стежки.
Ситуація на горі Піп Іван Чорногірський / Фото ДСНС
Тож рятувальники закликають:
- утриматися від виходів у високогір'я;
- обов'язково перевіряти прогноз погоди;
- реєструвати туристичні маршрути та повідомляти близьких про свої плани;
- мати при собі необхідне спорядження та засоби зв'язку.
Важливо! У ДСНС просять обов'язково встановити мобільний додаток "Порятунок у горах". Він допомагає швидко передати координати та викликати допомогу у разі небезпеки.
Тим часом у мережі діляться кадрами із різних міст Прикарпаття.
Засніжене Прикарпаття: дивіться відео
Зокрема, засніжило Ворохту на Івано-Франківщині. Селище повністю вкрите снігом.
Сніг у Ворохті: дивіться відео
На дорогах працює снігоочисна техніка. Водіїв просять знижувати швидкість та бути пильними.
Засніжене Прикарпаття: дивіться відео
Погода в Україні: останні новини
Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань попереджав, що нинішній тиждень розпочнеться зі зниження температурних показників та повернення дощів.
Заморозки утримуватимуть 21 – 22 квітня в північних, центральних та південних областях України.
Тим часом завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух дала перші прогнози на літо. За її словами, температурні значення, можливо, перевищуватимуть кліматичну норму. Але короткочасних періодів похолодання теж не варто виключати.