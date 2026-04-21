Про це повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття.

Дивіться також Негода й надалі вируватиме: синоптики прогнозують дощі та сніг 21 квітня

Яка погода на Прикарпатті?

На горі спостерігаються складні погодні умови: хмарно, туман, вітер північний 8 метрів за секунду, температура повітря -8, а також падає сніг. Видимість погіршена.

Через таку негоду зростає ризик переохолодження та дезорієнтації. Складно та небезпечно може бути навіть досвідченим туристам через слизькі схили і приховані під снігом стежки.

Ситуація на горі Піп Іван Чорногірський / Фото ДСНС

Тож рятувальники закликають:

утриматися від виходів у високогір'я;

обов'язково перевіряти прогноз погоди;

реєструвати туристичні маршрути та повідомляти близьких про свої плани;

мати при собі необхідне спорядження та засоби зв'язку.

Важливо! У ДСНС просять обов'язково встановити мобільний додаток "Порятунок у горах". Він допомагає швидко передати координати та викликати допомогу у разі небезпеки.

Тим часом у мережі діляться кадрами із різних міст Прикарпаття.

Зокрема, засніжило Ворохту на Івано-Франківщині. Селище повністю вкрите снігом.

На дорогах працює снігоочисна техніка. Водіїв просять знижувати швидкість та бути пильними.

