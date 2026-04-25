Также возможны заморозки в ночные и утренние часы об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какими пройдут выходные?

Суббота, 25 апреля

В западных областях будет преобладать сухая погода. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, днем прогнозируют +14...+19 градусов. В Карпатах ночью будет около 0 градусов, днем – +5...+10 градусов.

В северных областях незначительные дожди выпадут только днем. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, также местами ожидаются заморозки -1...-3 градусов. Днем специалист прогнозирует +9...+14 градусов.

В центральных областях также не предусматривают существенных осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+6 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-2 градусов, днем будет +12...+17 градусов.

В южных областях и Крыму также серьезных дождей не будет. В ночные часы температура воздуха составит +2...+7 градусов, в дневное время столбики термометров будут показывать в диапазоне +16...+21 градусов.

В восточных областях тоже не будет осадков. Температура воздуха ночью будет 0...+5 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки до -3 градусов. Днем ожидаются повышения до +11...+16 градусов.

Воскресенье, 26 апреля

В западных регионах в ночные и утренние часы выпадут кратковременные дожди, местами будут слабые грозы, возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью составит +3...+10 градусов, днем будет +6...+11 градусов.

В северных регионах днем и утром также ожидаются умеренные дожди, которые местами будут с грозами, возможны сильные порывы ветра... В течение суток температура воздуха будет колебаться в диапазоне +6...+12 градусов.

В центральных регионах дожди, местами с грозой, пройдут только днем. Также возможен сильный ветер. Ночью прогнозируют +6...+11 градусов, днем – +11...+16 градусов, в Днепропетровской области будет +17...+20 градусов.

В южных регионах и Крыму только днем возможны кратковременные дожди и сильные порывы ветра. Температура ночью – +7...+13 градусов, днем будет +17...+22 градусов, на юге Одесской области пригреет до +25 градусов.

В восточных регионах днем пройдут умеренные дожди, которые местами будут сопровождаться грозой, возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью будет +3...+8 градусов, днем прогнозируют +15...+20 градусов.

