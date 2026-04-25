Повітря у деяких регіонах може прогрітися лише до 11 градусів тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні 26 квітня?

В Україні зберігається вплив холодної повітряної маси, яка періодично змінюється опадами. У неділю, 26 квітня, з північного заходу очікується надходження потужного атмосферного фронту, що принесе дощі практично у всі регіони країни.

Вночі заморозків не прогнозується, однак удень температура повітря знизиться. На півдні країни стовпчики термометрів можуть підійматися до +19 градусів, тоді як у західних та північних областях очікується лише +6…+11 градусів.

Крім того, синоптики прогнозують посилення північно-західного вітру до 15 – 20 метрів за секунду, що додатково посилюватиме відчуття прохолоди.

Якою буде температура у великих містах України?

Київ +10...+12;

Ужгород +11...+13;

Львів +9...+11;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +9...+11;

Луцьк +9...+11;

Рівне +8...+10;

Житомир +10...+12;

Вінниця +10...+12;

Одеса +18...+20;

Миколаїв +17...+19;

Херсон +17...+19;

Сімферополь +17...+19;

Кропивницький +16...+18;

Черкаси +10..+12;

Чернігів +10..+12;

Суми +10..+12;

Полтава +11...+13;

Дніпро +17...+19;

Запоріжжя +17...+19;

Донецьк +17...+19;

Луганськ +17...+19;

Харків +15...+17.



Прогноз погоди на 26 квітня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчим часом?

Синоптики оприлюднили перший прогноз на травень. Відомо, що середньомісячна температура в травні прогнозується на рівні 12 – 15 градусів, що на 1,5 градуса нижче за норму. Кількість опадів складе 35 – 76 міліметрів, а в гірських областях – 88 – 138 міліметрів, що є 80–100% від норми.

Проте, квітень також не зможе потішити теплом. Нещодавно синоптик Віталій Постригань зазначив, що відчутного потепління в Україні щонайменше до кінця квітня не прогнозується. Причиною є вплив північного атмосферного процесу, який приніс чергову хвилю холодного повітря.

Своєю чергою Іван Семиліт також попередив про ускладнення погодних умов через циклон, що надходитиме з північного сходу. За його словами, до кінця місяця в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також посилення вітру.