Повітря у деяких регіонах може прогрітися лише до 11 градусів тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода в Україні 26 квітня?
В Україні зберігається вплив холодної повітряної маси, яка періодично змінюється опадами. У неділю, 26 квітня, з північного заходу очікується надходження потужного атмосферного фронту, що принесе дощі практично у всі регіони країни.
Вночі заморозків не прогнозується, однак удень температура повітря знизиться. На півдні країни стовпчики термометрів можуть підійматися до +19 градусів, тоді як у західних та північних областях очікується лише +6…+11 градусів.
Крім того, синоптики прогнозують посилення північно-західного вітру до 15 – 20 метрів за секунду, що додатково посилюватиме відчуття прохолоди.
Якою буде температура у великих містах України?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +9...+11;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +9...+11;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +9...+11;
- Луцьк +9...+11;
- Рівне +8...+10;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +18...+20;
- Миколаїв +17...+19;
- Херсон +17...+19;
- Сімферополь +17...+19;
- Кропивницький +16...+18;
- Черкаси +10..+12;
- Чернігів +10..+12;
- Суми +10..+12;
- Полтава +11...+13;
- Дніпро +17...+19;
- Запоріжжя +17...+19;
- Донецьк +17...+19;
- Луганськ +17...+19;
- Харків +15...+17.
Прогноз погоди на 26 квітня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода найближчим часом?
Синоптики оприлюднили перший прогноз на травень. Відомо, що середньомісячна температура в травні прогнозується на рівні 12 – 15 градусів, що на 1,5 градуса нижче за норму. Кількість опадів складе 35 – 76 міліметрів, а в гірських областях – 88 – 138 міліметрів, що є 80–100% від норми.
Проте, квітень також не зможе потішити теплом. Нещодавно синоптик Віталій Постригань зазначив, що відчутного потепління в Україні щонайменше до кінця квітня не прогнозується. Причиною є вплив північного атмосферного процесу, який приніс чергову хвилю холодного повітря.
Своєю чергою Іван Семиліт також попередив про ускладнення погодних умов через циклон, що надходитиме з північного сходу. За його словами, до кінця місяця в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також посилення вітру.