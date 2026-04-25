Відповідну інформацію оприлюднив керівник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у фейсбуці.

Коли і як зміниться погода?

Синоптика каже, що 26 квітня у денні години, зокрема у Черкаській області, подекуди пригріє до 16 – 18 градусів тепла, але таке тепло буде короткочасним, бо погоду змінить холодний атмосферний фронт із північного заходу.

За його словами, такі зміни принесуть опади у вигляді дощу, грози, град, шквали, а також адвекцію арктичного повітря з північних широт. У зв'язку з цим температурний фон, імовірно, знизиться орієнтовно на 5 – 7 градусів.

Згідно з попередніми оцінками, у понеділок, 27 квітня, у нічні години температура повітря знизиться до заморозків 0 – 2 градусів, удень буде лише 9 – 11 градусів тепла, відчуття холоднечі посилюватиме рвучкий вітер.

У фінальні дні квітня нічні заморозки ще триматимуться, а вдень відчуватиметься більше тепла й сонячного світла. Квітень поступово повертатиметься в норму,

– ідеться у повідомленні.

