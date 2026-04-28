Про це повідомили у КМДА.

Яка погода у Києві?

Місцеві пабліки поширили кадри із квітневим снігом у столиці. Зазначається, що незначні опади помітили, зокрема, на Троєщині.

Сніг у столиці наприкінці квітня: дивіться відео

Водночас на ніч 29 та 30 квітня синоптики прогнозують заморозки у повітрі 0 – 2 градуси. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

У середу, 29 квітня, варто очікувати мінливу хмарність. Вдень місцями можливий невеликий дощ. А північно-західний вітер буде зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Наступного дня, 30 квітня, прогнозують схожу погоду. Повітря вдень прогріється до +8 – +10 градусів вдень. Опадів не прогнозують.

Коли очікувати потепління?

Ігор Кібальчич прогнозував, що у перші дні травня в Україні дещо потеплішає. Вдень повітря може прогрітись до +10 – +16 градусів. Хоча опадів стане менше, вони все ж можливі на Сході та Приазов'ї.

В Укргідрометцентрі прогнозували, що середня температура повітря в травні буде +12 – +15 градусів. Це приблизно на півтора градуса нижче норми.

Кількість опадів буде близько до звичних показників, а саме становитиме 35 – 76 міліметрів, і до 138 міліметрів у горах.